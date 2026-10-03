Comme l’écrivent les Ruhr Nachrichten, le défenseur central serait actuellement le « candidat au départ le plus chaud » chez le leader de la Bundesliga.

Ces derniers mois, des rumeurs de transfert ont circulé à plusieurs reprises autour de Reggiani. Lors de la dernière période des transferts, les deux poids lourds de Serie A, l’Inter Milan et l’AC Milan, auraient notamment tenté d’attirer l’Italien de 18 ans. De même, le club de Championship de Southampton FC était considéré comme concrètement intéressé. Reggiani aurait toutefois refusé une offre des Saints le jour de la clôture du mercato.

Au vu de son évolution sportive actuelle, une vente de Reggiani ne serait pas surprenante.

La saison dernière, l’adolescent faisait encore partie des grands gagnants au BVB. Il a profité des soucis de blessures et du départ éclair du joueur prêté Aaron Anselmino, obtenant ainsi de manière inattendue ses neuf premiers matches chez les professionnels avec les Schwarzgelben, au cours desquels il a même inscrit un but.

Reggiani a laissé une impression durable et positive et a été récompensé par un contrat professionnel. En juin, il a même fait ses débuts avec l’équipe nationale A de l’Italie. Mais sa progression a ensuite marqué le pas, Reggiani étant considéré au BVB comme l’un des perdants de la préparation estivale.

Avec Joane Gadou, le Borussia a recruté un nouveau concurrent de haut niveau, à qui l’avenir est promis. Filippo Mane est lui aussi passé devant Reggiani dans la hiérarchie interne, de plus Nico Schlotterbeck, désormais à nouveau blessé (rupture du ligament latéral interne), est revenu. Avec Emre Can (rupture des ligaments croisés), une autre option en défense centrale sera de nouveau disponible au cours de la saison.

Depuis quand Luca Reggiani joue-t-il au BVB ?

Cette saison, Reggiani n’en est qu’à deux matches avec l’équipe première de Dortmund, pour un maigre temps de jeu total de 50 minutes. Fin août, il se disait que Reggiani était ouvert à un retour dans son pays natal. Début 2024, il avait rejoint le BVB en provenance des équipes de jeunes de l’US Sassuolo.

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En cas de vente, il pourrait également y avoir du mouvement du côté des possibles nouvelles recrues, poursuivent les Ruhr Nachrichten. Le jeune international polonais Marcel Regula (19 ans, Zaglebie Lubin) reste considéré comme un candidat brûlant.

Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, a récemment déclaré : « Nous ne sommes actuellement pas particulièrement fournis en quantité, c’est certain. » En janvier, « beaucoup de choses sont donc possibles ».