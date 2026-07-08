En marge du sommet de l’OTAN en Turquie, le Premier ministre canadien Mark Carney a allié diplomatie et humour en formulant une demande facétieuse à son homologue norvégien : prêter l’attaquant vedette Erling Haaland à l’équipe nationale du Canada pour la prochaine Coupe du monde.

La boutade a fusé lors d’un entretien informel réunissant M. Carney, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et le chancelier allemand Friedrich Merz, en marge du sommet organisé mardi à Ankara.

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Alors qu’il évoquait la solidité de la coopération entre le Canada et la Norvège, Carney a saisi l’occasion pour taquiner son homologue norvégien au sujet de l’attaquant Erling Haaland, la star de Manchester City.

« La coopération et le travail en commun ne se limitent pas à l’échange de matériel, mais englobent également l’échange de talents », a-t-il déclaré sur le ton de la plaisanterie, selon une déclaration rapportée par l’agence « Reuters ». « Si vous pouviez nous prêter Erling Haaland pour la prochaine Coupe du monde, nous vous en serions très reconnaissants », a-t-il ajouté, provoquant l’hilarité de Støre.

La réplique du chef du gouvernement norvégien ne s’est pas fait attendre : il a mimé le célèbre geste de pagayage associé aux Vikings, avant d’asséner : « Il n’est pas à vendre. »

La Norvège avait alors créé l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026 en éliminant le Brésil en huitièmes de finale, avant de défier l’Angleterre en quarts.

De son côté, le Canada, pays hôte de la compétition, a été éliminé la semaine dernière en huitièmes de finale après sa défaite (3-0) face au Maroc.