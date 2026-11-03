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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le Camp Nou accueille des invités du palais royal britannique lors du choc entre le Barça et Aston Villa

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Le prince héritier et son fils

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Les supporters du Camp Nou vivront ce soir une soirée européenne aux allures royales. Au-delà de la lutte pour les points entre Barcelone et Aston Villa, les regards se sont tournés vers la tribune VIP, après la confirmation de la présence du prince William, prince héritier britannique, accompagné de son fils aîné, le prince George, pour suivre la rencontre tant attendue depuis le cœur du stade.

Le FC Barcelone a reçu une confirmation officielle de la présence du prince William et de son fils George dans la tribune VIP du Camp Nou lors du match de ce soir qui oppose les Blaugranas à leur hôte anglais d'Aston Villa, selon « Mundo Deportivo ».

Le prince héritier britannique, fils du roi Charles III et de la défunte princesse Diana, est connu pour son grand amour pour le club d'Aston Villa, lui qui a l'habitude d'assister à de nombreux matches de l'équipe en compétitions européennes. Il sera accompagné de son fils, qui marche sur ses traces en soutenant le club originaire de la ville de Birmingham.

C'est le président du Barça, Joan Laporta, qui accueillera les invités royaux et les recevra dans l'espace réservé aux personnalités de marque.

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Du côté du club anglais, Damià Vidagany, directeur général d'Aston Villa, sera le représentant du plus haut rang du club dans la tribune.

La tribune ne se limitera pas à la présence royale, puisqu'on y trouvera également l'Espagnol Rafa Benítez, sacré en Ligue des champions avec Liverpool en 2005, en qualité d'observateur de l'Union européenne de football, aux côtés du délégué de l'Union européenne Vito Di Gioia et de l'observateur des arbitres Thomas Einwaller, ainsi que l'ancienne légende du Barça et vainqueur du Ballon d'Or en 1977, Allan Simonsen.

Parmi les autres personnalités qui seront présentes dans la tribune VIP du Camp Nou figurent José Crespín, délégué du gouvernement espagnol en Catalogne, Òscar Ordeig, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation de la région, David Escudé, conseiller aux Sports de la mairie de Barcelone, et David Pérez, deuxième vice-président du Parlement de Catalogne.

Seront également présents Glòria Freixa, première secrétaire du bureau du Parlement, Pilar Díaz, déléguée du gouvernement central à Barcelone, Manuel Rodríguez, chef de la police supérieure de Catalogne, Annabel Sprott, vice-consule générale du Royaume-Uni, et Charlie Marshall, directeur général de l'Association des clubs européens (EFC).

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