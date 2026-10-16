Le Barça et ses supporters respirent enfin. Après plus d'un an de souffrance et d'absences répétées, la star néerlandaise Frenkie de Jong a obtenu le feu vert médical complet et se trouve désormais pleinement à la disposition de l'entraîneur Hansi Flick, figurant dans le groupe appelé à affronter le Real Betis.

Le retour de De Jong n'est pas un simple retour de joueur, c'est la fin d'un long chapitre de douleur et de malchance, entamé il y a plus d'un an et aggravé de façon dramatique par une décision imprudente lors de la Coupe du monde.

Chronologie d'une série de blessures sans fin

La saison dernière n'a pas été facile pour le maestro néerlandais du milieu de terrain, absent lors de 9 rencontres en raison de 4 blessures distinctes, avant le coup de massue de cette saison, selon le quotidien espagnol "Mundo Deportivo".

1. Le début, le 5 septembre : lors de sa participation avec la sélection néerlandaise face à la Lituanie, il a souffert d'une légère lésion musculaire au muscle obturateur externe de la jambe droite, qui ne lui a fait manquer qu'un seul match, contre Valence. Une blessure qui semblait passagère, mais qui fut la première étincelle.

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2. Le deuxième coup, le 26 février : à l'entraînement, il a subi une déchirure dans la partie inférieure du muscle de son bras droit, une blessure qui l'a éloigné de 6 matchs brûlants, dont Villarreal, l'Atlético de Madrid, l'Athletic Bilbao, Newcastle, Séville et le Rayo Vallecano.

3. Le mystère, le 11 mai : une troisième rechute, restée inexpliquée faute de communication officielle du club, lui a fait manquer les matchs contre Alavés et le Real Betis. Cette discrétion constituait un signal inquiétant : le joueur ne récupérait plus complètement.

4. La grande catastrophe, la Coupe du monde (du 3 au 30 juin) : c'est ici que commence l'épisode décisif et le plus controversé. De Jong a participé au Mondial avec les Pays-Bas en ressentant une gêne, et a joué 6 matchs entiers sans être prêt physiquement.

Le choc : il a disputé le Mondial avec un ligament déchiré

Le 23 juillet, le Barça a lâché une véritable bombe, confirmant dans un communiqué officiel que la douleur dont souffrait De Jong correspondait en réalité à une déchirure du ligament latéral interne du genou droit. Autrement dit, la star du Barça a achevé la Coupe du monde en jouant avec un ligament déchiré qui n'avait pas été diagnostiqué, ou du moins qui n'avait pas été annoncé.

Le joueur lui-même est sorti de son silence pour révéler ce qui s'était passé, dans un entretien émouvant accordé aux médias du club : "Je suis extrêmement contrarié, cela me dérange vraiment parce que ce que j'aime le plus, c'est jouer au football, et surtout avec le Barça et la sélection nationale".

Et d'ajouter : "J'ai subi une légère blessure à la Coupe du monde, et je veux clarifier les choses pour que les gens sachent ce qui s'est passé. C'était une blessure pour laquelle je pense avoir été malchanceux, car il s'agissait d'un accident : quelqu'un est tombé sur moi".

Il a poursuivi en révélant les détails de la décision qu'il regrette : "Ils m'ont fait passer des examens et il est apparu qu'il y avait quelque chose de léger. Ils m'ont dit que je pouvais continuer à jouer, que je ressentirais une gêne et de la douleur, mais que je pouvais continuer. Je leur ai demandé et ils m'ont assuré que cela n'empirerait pas".

Et de conclure : "J'ai continué à jouer parce que j'aime jouer, et la Coupe du monde est un rêve. Je ferais n'importe quoi pour jouer, et je l'ai fait de nombreuses fois avec le Barça aussi".

Un bilan lourd : 14 matchs manqués

Les conséquences de cette dernière blessure ont été les plus importantes, puisqu'il a manqué 14 matchs sur cette seule saison, dont 10 avec le Barça (Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valence, Feyenoord, Levante, Racing Santander, Séville, Getafe et Galatasaray) et 4 avec la sélection néerlandaise (Allemagne, Serbie, Grèce et de nouveau Serbie).

Aujourd'hui, totalement remis, De Jong se retrouve face à un nouveau défi et à une équipe complètement différente : son poste est actuellement occupé par Rodri, et Flick songe déjà à l'essayer à un nouveau poste, celui de défenseur central gauche, pour tenter de tirer profit de ce retour tant attendu.