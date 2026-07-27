Le dossier de l'avenir de l'Allemand Matthias Jaissle avec Al-Ahli d'Arabie saoudite entre dans une nouvelle phase, après des mois de flou et de spéculations. Il semble en effet que les prochains jours puissent apporter la décision attendue quant au maintien de l'entraîneur ou à son départ, alors que la direction souhaite clore ce dossier avant le début de la nouvelle saison.

Depuis la fin de la saison dernière, le contrat de Jaissle est devenu l'un des dossiers les plus complexes au sein d'Al-Ahli, non pas en raison d'un désaccord sur le salaire, mais à cause de certaines clauses contractuelles, au premier rang desquelles les clauses pénales, que l'entraîneur estime déséquilibrées entre les deux parties, tandis que la direction maintient sa position afin de préserver les droits du club.

Lors du stage de préparation organisé au Portugal, une délégation de la direction exécutive a tenté de profiter de sa présence avec l'équipe pour parvenir à un accord avec l'entraîneur allemand. Jaissle a toutefois refusé d'entamer la moindre négociation, préférant reporter les discussions sur son avenir à la fin de la période de préparation, afin de ne pas disperser sa concentration ni celle des joueurs.

Selon des sources du journaliste Mohammed Al-Bukairy, cette position ne signifie pas que la porte est fermée à une prolongation, bien au contraire. Jaissle a en effet accepté de tenir une réunion avec la direction exécutive après le retour de l'équipe à Djeddah, ce qui offre à Al-Ahli une nouvelle lueur d'espoir pour relancer les négociations et parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties.

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Cette réunion à venir revêt une grande importance pour les deux parties : la direction souhaite assurer le maintien de l'entraîneur qui a réussi à ramener l'équipe sur les podiums continentaux, tandis que Jaissle veut obtenir un contrat lui offrant stabilité et pleine confiance dans le projet, à l'écart de toute clause susceptible de limiter son avenir.

Si la réunion parvient à rapprocher les points de vue, Al-Ahli s'assurera d'une stabilité technique précoce avant le début de la saison. En revanche, si les désaccords persistent, le dossier du départ de Jaissle pourrait revenir en force sur le devant de la scène, notamment au vu de l'intérêt européen croissant pour ses services, ce qui rend les prochains jours décisifs pour dessiner l'avenir de l'un des entraîneurs les plus importants de la Roshn Saudi League.

Rappelons que le nom de Jaissle a été associé à l'entraînement de plusieurs clubs européens depuis la fin de la saison dernière, après avoir remporté la Ligue des champions d'Asie Elite pour la deuxième fois consécutive.