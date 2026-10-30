La Ligue espagnole de football et le comité d'arbitrage s'apprêtent à opérer un changement historique dans le football espagnol, en autorisant les arbitres à s'exprimer à l'issue des rencontres, à partir du week-end en cours, dans le cadre d'une nouvelle initiative qui vient compléter l'expérience consistant à mener des entretiens avec eux avant le coup d'envoi des matches.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol « Marca », les matches de la Liga connaîtront, pour la première fois dans l'histoire du football espagnol, des entretiens avec les arbitres après le coup de sifflet final, cette mesure devant entrer en vigueur dès le week-end en cours, où le public écoutera les déclarations d'au moins deux arbitres.

La couverture télévisée des compétitions de la Liga avait connu cette saison une évolution marquante, qui s'est traduite par la tenue d'entretiens avec les arbitres avant le coup d'envoi des matches pour la première fois, dans le cadre d'une expérience innovante lancée par le comité technique d'arbitrage et poursuivie au fil des dernières semaines, ces entretiens étant menés par les journalistes des médias détenteurs des droits de diffusion.

La Ligue espagnole de football et le comité technique d'arbitrage s'orientent désormais vers un élargissement de cette expérience, puisque les entretiens ne se limiteront plus à l'avant-match, mais s'étendront également à l'après-match.

D'après ce qu'a rapporté le réseau « DAZN », le derby basque entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad sera l'une des rencontres qui connaîtront cette nouvelle mesure, l'arbitre principal du match devant s'exprimer à l'issue de celui-ci, après que les deux équipes s'affronteront dimanche à 21 heures au stade de San Mamés.