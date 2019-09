Le calendrier et programme des éliminatoires de l'Euro 2020 du 5 au 10 septembre

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les matches de qualification pour le prochain Euro 2020. L'Équipe de France doit affronter l'Abanie et Andorre.

En vue de l' qui se déroulera pour la première fois sur l'ensemble du Vieux Continent (Londres, Rome, Bakou, Dublin etc., du 12 juin au 12 juillet l'année prochaine, les éliminatoires se poursuivent avec de nombreuses rencontres à suivre jusqu'à mardi prochain.

L'Équipe de est notamment concernée avec deux rendez-vous. Les hommes de Didier Deschamps doivent affronter l'Albanie et Andorre, à chaque fois au Stade de France. Avec autant de points (9) que la après quatre journées, les champions du monde en titre seraient bien inspirés de faire le plein afin de se qualifier le plus rapidement possible pour le prochain Euro.

Enfin, on retrouve les habituelles têtes d'affiche qui voudront également faire un pas en avant vers la prochaine rencontre internationale : l' , l' , la , le et l' . Le choc de ces éliminatoires se déroulera à Hambourg où l' recevra les ce vendredi.

Jeudi 5 septembre

Match Groupe Heure Arménie - Italie J 18h Finlande - Grèce J 20h45 Bosnie - Liechtenstein J 20h45 - D 20h45 Gibraltar - D 20h45 Norvège - Malte F 20h45 Îles Féroé - F 20h45 Roumanie - Espagne F 20h45 Israël - Macédoine G 20h45

Vendredi 6 septembre

Match Groupe Heure Estonie - Biélorussie C 18h Chypre - Kazakhstan I 18h Allemagne - Pays-Bas C 20h45 - Azerbaïdjan E 20h45 Slovaquie - E 20h45 Slovénie - G 20h45 Autriche - Lettonie G 20h45 Écosse - I 20h45 Saint-Marin - Belgique I 20h45

Samedi 7 septembre

Match Groupe Heure Kosovo - A 15h Angleterre - Bulgarie A 18h Lituanie - B 18h - Moldavie H 18h - Portugal B 20h45 Turquie - Andorre H 20h45 France - Albanie H 20h45

Dimanche 8 septembre

Match Groupe Heure Arménie - Bosnie J 15h Suisse - Gibraltar D 18h Géorgie - Danemark D 18h Roumanie - Malte F 18h Espagne - Îles Féroé F 20h45 Suède - Norvège F 20h45 Grèce - Liechtenstein J 20h45 Finlande - Italie J 20h45

Lundi 9 septembre

Match Groupe Heure Azerbaïdjan - Croatie E 18h Hongrie - Slovaquie E 20h45 Slovénie - Israël G 20h45 Pologne - Autriche G 20h45 Lettonie - Macédoine G 20h45 Écosse - Belgique I 20h45 Saint-Marin - Chypre I 20h45 Russie - Kazakhstan I 20h45

Mardi 10 septembre