Le Calcio, une passion saoudienne : l'histoire d'un amour italien qui a dépassé les limites des terrains

Ils veillaient jusqu'aux premières heures du matin pour suivre un match en Italie, apprenaient par cœur les noms des stars et des clubs, et débattaient de leurs résultats comme s'il s'agissait des équipes de leur propre ville. C'est ainsi qu'est né l'amour du Calcio chez des générations de supporters en Arabie saoudite, avant qu'il ne devienne, au fil des ans, une composante ancrée dans la culture du football au Royaume.

Le nouveau film documentaire « Le Calcio : une passion saoudienne », présenté par stc tv en collaboration avec Footballco, retrace ce parcours qui a commencé devant les écrans de télévision et s'est poursuivi avec l'évolution de la technologie, l'apparition des plateformes numériques et des associations de supporters, jusqu'à ce que la passion du Calcio atteigne les stades saoudiens.

Le film dure près de 20 minutes et revient sur les années où l'accès aux matchs de la Serie A nécessitait beaucoup d'attente et de recherches, lorsque le supporter réglait l'horaire du match et se préparait à veiller pour regarder son équipe favorite.

Au fil du temps, la relation a dépassé le simple suivi des matchs : chaque supporter avait un club à défendre, des amis avec qui partager son appartenance, et des rituels propres qui se répétaient à chaque journée du Calcio.

5 villes qui résument l'histoire



Le film se déplace entre Riyad, Djeddah, Koweït, Rome et Milan, pour raconter une même histoire sous différents angles.

En Arabie saoudite, la caméra rencontre les supporters qui ont vécu les débuts de cette passion, tandis qu'en Italie elle revient sur le berceau des clubs et de la compétition qui ont façonné cette relation.

Le voyage révèle comment l'amour du Calcio a franchi des milliers de kilomètres, avant de s'ancrer dans le cœur de supporters saoudiens qui l'ont préservé pendant des années et l'ont transmis à leurs enfants.

Des voix associées à la mémoire du Calcio



Le film ravive les souvenirs de la Serie A à travers des noms que le public arabe a associés à cette compétition.

Hicham Al-Khalsi, l'un des plus célèbres présentateurs d'émissions consacrées au Calcio dans le monde arabe, participe à l'évocation de la période durant laquelle les programmes télévisés ont contribué à faire découvrir au public les stars et les clubs de la Serie A.

Le commentateur Khaled Al-Ghoul évoque quant à lui les années où sa voix a été associée aux plus grands matchs du Calcio, tandis que Michele Ciccarese, directeur commercial et marketing de la Ligue de Serie A, met en lumière l'importance de l'Arabie saoudite et de la région dans le présent et l'avenir de la compétition.

Le film accorde également une place aux supporters du Calcio en Arabie saoudite, depuis les personnes qui ont fondé les associations et participé aux anciens forums, jusqu'à une nouvelle génération qui a trouvé cette passion devant elle à travers les plateformes numériques.

Des forums aux associations de supporters



L'évolution de la relation ne s'est pas arrêtée au suivi des matchs.

Avec l'essor d'Internet, les forums et les groupes de discussion se sont transformés en points de rencontre pour les amoureux de la Juventus, du Milan, de l'Inter et de Naples, avant que ces regroupements ne se muent en associations plus organisées.

Au fil du temps, les matchs sont devenus une occasion de retrouver les amis, de porter les maillots des clubs, d'échanger des discussions, de célébrer les victoires et d'encaisser les défaites avec des personnes partageant la même appartenance.

Le film observe cette transformation à travers des supporters appartenant à deux générations différentes, afin de comparer l'expérience du visionnage d'autrefois et la manière de suivre le Calcio aujourd'hui.

Quand le Calcio est arrivé en Arabie saoudite



L'accueil par l'Arabie saoudite de la Supercoupe d'Italie a ajouté un nouveau chapitre à cette histoire.

Pour la première fois, de nombreux supporters ont eu l'occasion de voir les stars et les clubs du Calcio sur le sol du Royaume, au lieu de se contenter de les suivre à travers les écrans.

Les tribunes se sont remplies de drapeaux et de maillots italiens, et les supporters saoudiens ont rencontré leurs homologues venus d'Italie, transformant la relation qui avait commencé à distance en une expérience directe à l'intérieur des stades.

Ce rapprochement s'est également étendu au volet technique, avec le passage d'entraîneurs et de joueurs de la Serie A vers le championnat saoudien, emportant avec eux leur expérience et leurs idées footballistiques vers une nouvelle aventure.

Un pont entre deux générations



La technologie a changé la manière de suivre la Serie A, mais elle n'a pas changé les sentiments du public à son égard.

Après des années durant lesquelles le supporter attendait l'horaire du match et veillait pour lui, l'accès au contenu sportif est devenu plus facile avec la diffusion numérique.

Le film met en avant le rôle de stc tv dans le lien entre les générations, puisqu'il offre au nouveau supporter la possibilité de suivre le Calcio en toute simplicité, tandis qu'il ravive chez l'ancien supporter les souvenirs d'une époque différente où le match était un événement attendu toute la semaine.

Et entre les deux expériences, c'est la même histoire qui se poursuit.

Une passion qui se transmet d'une génération à l'autre

Le film aboutit, à la fin, à l'idée centrale qui rassemble tous ces détails et qui montre que l'amour du Calcio en Arabie saoudite n'est plus un simple intérêt pour une compétition européenne, mais qu'il est devenu une partie de la mémoire de générations entières.

Un père qui regarde le match avec son fils, des amis qui divergent au sujet de leurs clubs favoris, et des enfants qui portent les maillots de clubs dont ils connaissaient les noms avant même d'avoir visité leurs villes.

La manière de regarder a changé, la technologie a évolué, les générations se sont succédé, mais la relation est restée la même.

« Le Calcio : une passion saoudienne » raconte l'histoire d'un amour né derrière les écrans, qui a ensuite pris vie dans la réalité et s'est poursuivi jusqu'à devenir un héritage footballistique transmis d'une génération à l'autre.