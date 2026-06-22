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Le Cagliari avance rapidement pour Aebischer : les discussions avec ses agents sont bien avancées, et Pise évalue le joueur à 5 millions d'euros

Pisa
Mercato
Cagliari

Pise : le milieu international suisse Aebischer devrait partir. Cagliari cherche à devancer Augusta, Gênes et Sassuolo pour recruter le joueur.

Le Cagliari s'active pour trouver un accord financier avec l'entourage d'Aebischer : le milieu de terrain suisse a déjà donné son feu vert à l'opération. Titulaire lors des deux premiers matchs avec la Suisse, Aebischer est devenu une cible convoitée sur le marché des transferts : il intéresse Gênes, Sassuolo et Augsbourg.


Pise réclame 5 millions d’euros pour le transfert de l’ancien joueur de Bologne, et le club sarde cherche désormais à accélérer le dossier. Les discussions se poursuivent afin de trouver un accord, et Cagliari s’attache à conclure rapidement l’opération.

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