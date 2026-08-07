C’est ce qu’a annoncé le TSG vendredi soir dans un communiqué officiel. On peut y lire : « Le TSG Hoffenheim et le RB Leipzig ont récemment été en discussions au sujet d’un potentiel transfert de Fisnik Asllani. Ce transfert n’aboutira pas en raison de préoccupations médicales signalées par le RB Leipzig. »

Aucune précision supplémentaire n’a été donnée concernant ces préoccupations médicales du côté de Leipzig. Asllani s’était rendu jeudi soir au stage de préparation du RB en Autriche afin d’y passer sa visite médicale. Hoffenheim avait auparavant libéré l’avant-centre à cet effet. Lors des examens, les Saxons ont toutefois relevé lesdites préoccupations, qui ont finalement conduit Leipzig à renoncer au transfert de 25 millions d’euros. C’est le montant de la clause libératoire figurant dans le contrat d’Asllani à Hoffenheim.

L’international kosovar était la cible prioritaire absolue de Leipzig pour le poste d’avant-centre. Sky affirme que tout était déjà bouclé pour l’opération, Asllani devant signer un contrat de cinq ans jusqu’en 2031 avec le participant à la Ligue des champions.

Fisnik Asllani va-t-il finalement rejoindre le BVB ?

De son côté, le directeur général sportif de Hoffenheim, Andreas Schicker, a souligné : « Que ce transfert n’aboutisse finalement pas est tout sauf une mauvaise nouvelle pour nous sur le plan sportif. Pour nous, il est tout à fait clair que Fisnik peut être performant au plus haut niveau sur le plan physique comme sportif. » Asllani a « effectué la préparation à son niveau habituel très élevé et reprendra l’entraînement avec l’équipe à partir de la semaine prochaine ». Le TSG a par ailleurs indiqué partir du principe que l’attaquant restera désormais dans le Kraichgau cet été et ne rejoindra pas non plus un autre nouveau club.





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Reste à voir si la situation évoluera encore d’ici à la fin du mercato, début septembre. Après tout, d’autres clubs de renom ont aussi été associés à Asllani ces derniers mois. Borussia Dortmund aurait notamment manifesté un grand intérêt pour le joueur de 23 ans, qui fêtera son 24e anniversaire samedi. Si le numéro neuf Serhou Guirassy venait encore à quitter le BVB cet été, le Borussia pourrait éventuellement revenir à la charge pour Asllani, qui serait également dans le viseur du FC Barcelone.

Hoffenheim avait recruté Asllani en 2020 en provenance de l’Union Berlin, mais il a ensuite fallu quelques années avant l’éclosion du Kosovar au TSG. Un prêt chez le SV Elversberg, alors pensionnaire de 2. Bundesliga, lors de la saison 2024/25, a finalement permis ce déclic, avant qu’Asllani ne s’installe d’abord à Hoffenheim en Bundesliga la saison passée. En 2025/26, il a inscrit onze buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues.