Comme le rapporte le journal belge Het Laatste Nieuws, le cador anglais suit actuellement de très près la situation de l’attaquant du Club Bruges. United aurait Tresoldi sur ses tablettes depuis un certain temps déjà, peut-on lire.

Il n’est certes pas encore question de démarches concrètes de la part des Red Devils, mais cela pourrait encore changer au cours de l’été. Pour le Borussia Dortmund, ce ne seraient probablement pas de bonnes nouvelles.

À la mi-juillet, le Corriere dello Sport avait fait état d’un accord de principe entre le BVB et Tresoldi. Un transfert se heurte toutefois encore à plusieurs obstacles : d’abord, la situation de l’effectif offensif de Dortmund reste floue, car l’avenir de Serhou Guirassy est encore incertain. Si le joueur de 30 ans, que plusieurs clubs de renom seraient en train de courtiser, venait à quitter le Borussia, il faudrait bien sûr lui trouver un remplaçant. Et comme Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) , un autre supposé candidat privilégié du BVB, serait proche d’un transfert vers le RB Leipzig, les efforts de Dortmund pour recruter Tresoldi pourraient encore s’accélérer en cas de départ de Guirassy.

BVB, Roma et United sur le coup ? Bruges ne voudrait pas vendre Nicolo Tresoldi

Bruges ne souhaiterait toutefois pas encore laisser partir l’international allemand Espoirs cet été. Le cador belge avait recruté le joueur de 21 ans l’an passé en provenance de Hanovre 96, et Tresoldi s’est rendu intéressant pour des clubs plus huppés grâce à une bonne saison de débuts. En dix apparitions en Ligue des champions, il a marqué trois fois, notamment contre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Toutes compétitions confondues, il a signé 23 buts et neuf passes décisives en 58 matches.

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Outre le BVB, l’AS Rome s’est surtout déjà activée de manière intensive pour Tresoldi. Les Giallorossi sont considérés comme le club de cœur de l’attaquant, qui a comme on le sait des racines italiennes et a aussi en partie grandi en Italie. Tresoldi serait déjà également d’accord avec la Roma, mais Bruges a rejeté une première offre du club de Serie A à hauteur de 35 millions d’euros. Tresoldi est encore sous contrat avec les Belges jusqu’en 2029, Bruges est donc en position de force dans ce poker des transferts.

Nicolo Tresoldi va-t-il jouer en attaque pour l’Allemagne ?

Selon le journaliste réputé Sacha Tavolieri, la Roma est toutefois loin d’avoir abandonné et prépare actuellement une nouvelle offre pour convaincre Bruges de vendre Tresoldi. Si United passait toutefois à l’action, les Anglais seraient sans doute les mieux placés pour y parvenir au vu de leurs moyens financiers.

Indépendamment du club pour lequel il chaussera ses crampons à l’avenir, Tresoldi est considéré comme un grand espoir en attaque pour l’équipe d’Allemagne. Il est possible que le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp l’ait déjà sur sa liste pour les prochains matches de Ligue des nations en septembre et en octobre. Tresoldi n’aurait toutefois pas encore pris de décision définitive quant à la sélection A pour laquelle il souhaite jouer. L’ancien joueur de Hanovre envisage aussi de représenter l’Italie, et il serait en outre théoriquement éligible à l’Albiceleste en raison des racines argentines de sa mère.