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Le Borussia Dortmund a profité du faux pas du Bayern Munich pour prendre la tête de la Bundesliga.

L’équipe de Niko Kovac s’est imposée 1-0 (0-0) sur la pelouse de la lanterne rouge, le Borussia Mönchengladbach, dans un match tendu, grâce à un but de l’international Felix Nmecha, récemment au cœur des discussions. Avec 24 points, le BVB compte désormais deux longueurs d’avance sur le Bayern Munich, qui lui avait ouvert la porte de la première place en concédant le nul 1-1 face au 1. FC Cologne.

Après son but (80e), sur lequel le gardien de Gladbach Daniel Batz s’est montré peu inspiré en ne parvenant pas à repousser une frappe peu placée, Nmecha n’a pas effectué sa célébration controversée de la couronne. À la veille de l’assemblée générale, Dortmund a ainsi engrangé une précieuse confiance avant le choc de Ligue des champions, mardi (21 h, sur Prime Video), sur la pelouse d’Arsenal. Malgré une bonne prestation, Gladbach a subi un nouveau coup dur : l’équipe d’Alexander Blessin attend toujours sa première victoire à domicile et reste lanterne rouge.

Le BVB toujours privé de Serhou Guirassy

Dans la course à la première place, Kovac a dû une nouvelle fois se passer de Serhou Guirassy. Ce match arrivait trop tôt pour le buteur après sa blessure à la cuisse. Comme face au SV Elversberg avant la trêve internationale, Fabio Silva a débuté à sa place à la pointe de l’attaque.

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Carney Chukwuemeka était également absent du groupe, tandis que l’international Waldemar Anton, récemment diminué, ne figurait pas dans le onze de départ pour la première fois en championnat en 2026. Blessin a maintenu Batz dans les buts ; de retour après sa guérison, Moritz Nicolas a dû prendre place sur le banc.

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Après un chant d’anniversaire entonné avec quelques jours de retard pour Wolfgang « Otto » Kleff, gardien de Gladbach pendant de longues années qui avait fêté ses 80 ans lundi, le match a commencé. La première occasion est revenue aux visiteurs : Nmecha a frappé des 20 mètres, mais Batz a réalisé une belle parade (5e). L’outsider ne s’est pas contenté de défendre : ses contres rapides, menés par l’ailier véloce Wael Mohya, nouveau venu en sélection allemande, ont posé des problèmes à la défense du BVB.

Gregor Kobel réalise une parade spectaculaire face à Shuto Machino

Ce duel entre les deux Borussia était tendu et l’arbitre Robert Hartmann a dû intervenir à plusieurs reprises, notamment après une tête de Nmecha détournée au-dessus de la barre par Batz (22e). À l’autre bout du terrain, une frappe lointaine de Joe Scally a frôlé le but de Dortmund (27e), avant que Robin Hack n’envoie sa tête au-dessus (30e). Le BVB était à la peine et les deux équipes ont regagné les vestiaires sans avoir marqué.

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La seconde période a démarré sur un rythme spectaculaire : Hack a d’abord manqué sa chance (48e), puis Maximilian Beier a buté sur Batz (49e). L’équipe locale a senti qu’elle avait une occasion à saisir et Blessin a poussé ses joueurs vers l’avant. Sur une frappe lointaine de Shuto Machino, de nombreux supporters étaient déjà prêts à célébrer, mais Gregor Kobel a repoussé le tir (56e).

Le BVB a ensuite accentué sa pression et Gladbach ne parvenait presque plus à se dégager. Après une belle combinaison, Konstantinos Karetsas a manqué le cadre depuis un angle fermé (67e). Nmecha a finalement marqué depuis l’axe. Batz a vu tardivement arriver cette frappe peu puissante, mais le but reste à mettre sur le compte du gardien.