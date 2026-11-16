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Brighton & Hove Albion est la grande surprise de cette saison de Premier League, grâce notamment à deux Allemands : l’entraîneur Fabian Hürzeler et le vétéran Pascal Groß.

Question de quiz : qui est le meilleur joueur de Premier League depuis le début de la saison ? Pascal Groß ! C’est du moins l’avis du média spécialisé réputé The Athletic. Si cela peut, à première vue, ressembler à une mauvaise blague, notamment pour certains supporters du BVB, ce choix n’est pourtant pas sans fondement.

Ce n’est pas un hasard si Groß devance dans ce classement des stars comme Declan Rice (2e, Arsenal) ou Erling Haaland (3e, Manchester City), tandis que Kevin Schade (44e, Brentford) est le seul autre Allemand évoluant à l’étranger à y figurer. Florian Wirtz (Liverpool), par exemple, n’a même pas intégré le top 50.

Pour le joueur désormais âgé de 35 ans, c’est une reconnaissance méritée, après que l’entraîneur Niko Kovac n’a plus eu besoin de lui au Borussia Dortmund début 2026 et qu’il est retourné à Brighton cet hiver-là, plus ou moins à la surprise générale.

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Les Seagulls occupent actuellement la deuxième place du classement, à cinq points d’Arsenal, tenant du titre. Les Gunners font encore figure de grands favoris pour le titre cette saison et ont confirmé ce statut avec neuf victoires lors des dix premières journées. Leur seule défaite de la saison ? Contre Brighton, justement ! Grâce à une démonstration tactique, l’équipe de Fabian Hürzeler a balayé le champion en titre 3-0 à la mi-septembre , celui-ci n’ayant tout simplement trouvé aucune réponse au pressing extrêmement agressif du supposé outsider.

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Meilleur contributeur offensif de Premier League : avec Hürzeler, Groß incarne la réussite de Brighton

L’homme du match n’était autre que Groß, auteur d’un but et d’une passe décisive. Et ce n’était pas un cas isolé. Avec dix contributions directes à des buts (quatre buts et six passes décisives), le milieu de terrain domine même le classement des contributions offensives en Premier League devant Haaland (neuf buts, aucune passe décisive). Il joue ainsi un rôle déterminant dans le fait que Brighton possède la meilleure attaque du championnat.

Quelques semaines seulement après cet exploit face à Arsenal, il a en outre été élu joueur du mois en Premier League. À 35 ans et trois mois, il est devenu le sixième lauréat le plus âgé de cette distinction. Seuls Stuart Pearce, Teddy Sheringham (tous deux 38 ans), Cristiano Ronaldo (37 ans), Gianfranco Zola (36 ans) et Paul Scholes (35 ans et neuf mois) étaient plus âgés.

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Le timing est curieux. Groß avait annoncé sa retraite internationale quelques jours plus tôt. « Je prends encore du plaisir à jouer au football, ici en club, mais l’Allemagne est dans une phase de renouvellement, et c’est une bonne chose. Je leur souhaite bonne chance », avait-il expliqué peu après l’annonce de la première liste de Jürgen Klopp. Sa sélection pour la Coupe du monde par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, qui tenait absolument à l’emmener malgré une énorme concurrence au milieu, avait déjà constitué une surprise. Nagelsmann avait qualifié Groß de ciment de la sélection allemande. « Je le vois comme un aimant entre les joueurs, quelqu’un qui sent bien ce dont chacun a besoin à un moment donné. »

Finalement, lors de la débâcle outre-Atlantique, Groß n’est entré en jeu que pendant le match sans enjeu perdu 2-1 contre l’Équateur lors de la dernière journée de la phase de groupes. Ce fut aussi sa dernière apparition sous le maillot de l’Allemagne. Quand celle-ci a été éliminée de façon honteuse par le Paraguay aux tirs au but, il n’a pu vivre la rencontre que depuis le banc de touche. Groß a révélé plus tard que, contrairement à certains autres, il aurait volontiers tiré lui-même . « J’étais préparé à ce scénario, mais je ne veux pas revenir là-dessus pour régler des comptes », a-t-il déclaré.

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Une phrase qui résume assez bien ce que Groß peut apporter dans un environnement qui lui convient. Un leader discret, présent quand on a besoin de lui. Quelqu’un qui montre la voie, mais qui n’a aucun problème non plus à tenir un rôle secondaire. L’idée qu’il occuperait ce type de rôle à son retour à Brighton s’est depuis longtemps envolée, et à une vitesse record ! Un jour après l’annonce de son transfert, Groß entrait déjà en jeu ; cinq jours plus tard, il retrouvait le onze de départ. Contre Manchester City.

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Une idée reçue sur Groß : n’était-il plus assez en forme pour le BVB et Niko Kovac ?

Cette idée reçue était néanmoins tout à fait compréhensible. Groß sortait en effet d’une période plutôt décevante au BVB. D’abord salué comme une recrue clé à l’été 2024, censée servir de relais à l’ancien entraîneur Nuri Sahin pour faire le lien entre la défense et l’attaque grâce à son intelligence de jeu incontestée, il avait fini sur le banc sous Kovac après avoir signé 16 contributions à des buts en 50 matches officiels. Derrière Felix Nmecha, Marcel Sabitzer et Jobe Bellingham, il n’y avait plus de place pour Groß lors de la première moitié de la saison 2025-2026 dans un système fondé sur le dynamisme et la condition physique. Le bilan est décevant : 732 minutes disputées sur 2 220 possibles.

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Son retour à Brighton était à la fois logique et cohérent. Il revenait là où sa carrière avait véritablement pris son envol. Le club du comté d’East Sussex, désormais bien connu pour ses recrutements atypiques issus d’un système de détection entièrement fondé sur les données et maintes fois copié , avait alors déboursé trois millions d’euros auprès du FC Ingolstadt pour recruter Groß, totalement inconnu du grand public. Sept ans et 75 contributions à des buts en 228 matches de Premier League plus tard, le BVB l’avait recruté pour sept millions d’euros.

En outre, sous Hürzeler, Groß, le plus souvent aligné comme milieu relayeur à vocation offensive et parfois porteur du brassard de capitaine, jouit d’un statut qu’aucun autre joueur de l’effectif actuel ne possède. Depuis son retour dans le onze de départ contre ManCity, Groß n’a plus débuté sur le banc en championnat. Il n’a été remplacé que deux fois. Un statut sans équivalent à Brighton, qui ne tient pas uniquement à son nombre de contributions à des buts supérieur à la moyenne.

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Les chiffres étonnants de Groß : bien plus qu’une machine à marquer et bientôt entraîneur

Car Groß est bien plus qu’une machine à marquer. Avec 29 tirs qu’il a contribué à créer, il est aussi le joueur le plus créatif du championnat selon la base de données de FotMob. Groß prouve également qu’il peut encore parfaitement rivaliser sur le plan physique avec les autres joueurs. Avec 119,5 kilomètres parcourus, soit près de trois marathons en dix apparitions, l’international aux 19 sélections a couvert plus de terrain que n’importe quel autre joueur de Premier League. Des chiffres étonnants qui devraient susciter la surprise à Dortmund et chez Kovac.

« Je ne m’y attendais pas forcément », a récemment déclaré Groß à Sky au sujet de son impressionnant bilan devant le but, avant de livrer une analyse très juste : « Pour moi personnellement, comme pour toute l’équipe, le début a été bon. Je pense que notre façon de jouer me convient très bien. Nous nous procurons beaucoup d’occasions, récupérons beaucoup de ballons et nous retrouvons souvent dans des situations où l’on peut donner la dernière passe. Nous voulons créer beaucoup d’occasions de but. C’est tout simplement un plaisir de jouer dans cette équipe. »

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Et qui sait ? Cette belle histoire pourrait même déboucher sur la première participation de Brighton à la Ligue des champions. La question de la retraite ne se poserait alors sans doute pas pour Groß, dont le contrat expire à la fin de la saison. « Tant que je me sens bien, que je prends du plaisir et que je peux aider mon équipe, je continuerai. Il est aussi important pour moi d’avoir dans l’équipe un rôle qui me convient, qui m’épanouit et dont je suis satisfait. Tant que c’est le cas, je ne vois aucune raison d’arrêter », a-t-il souligné de manière révélatrice dans cet entretien, tout en expliquant qu’il serait « en paix avec lui-même » s’il mettait fin à sa carrière.

D’autant que la suite est déjà tracée. Le natif de Mannheim pourrait entamer une carrière d’entraîneur que beaucoup imaginent très fructueuse. Il ne manque à Groß que le diplôme d’entraîneur de football, a-t-il récemment confié au kicker. « Car notre programme ne me laisse pas le temps de l’obtenir », a-t-il déclaré, avant d’ajouter, non sans raison : « Il devra donc attendre encore un peu. Mais ce n’est pas un problème. »

Getty Images

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Pascal Groß : comparaison de ses statistiques au BVB et à Brighton depuis son retour

Club BVB Brighton & Hove Albion Matches (minutes jouées) 66 (4 558) 38 (3 253) Buts 1 6 Passes décisives 17 11