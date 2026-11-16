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Brighton & Hove Albion est la grande surprise de cette saison de Premier League, et le mérite en revient avant tout à deux Allemands : l’entraîneur Fabian Hürzeler et le joueur d’expérience Pascal Groß.

Question de quiz : qui est le meilleur joueur de la saison de Premier League jusqu’ici ? Pascal Groß ! C’est en tout cas l’avis du prestigieux média spécialisé The Athletic. Si cela peut, à première vue, sembler être une mauvaise plaisanterie, notamment pour certains supporters du BVB, ce jugement n’est pourtant pas sans fondement.

Ce n’est pas un hasard si Groß devance dans ce classement des stars comme Declan Rice (2e, Arsenal FC) ou Erling Haaland (3e, Manchester City), tandis que Kevin Schade (44e, Brentford FC) est le seul autre Allemand évoluant à l’étranger à y figurer. Florian Wirtz (Liverpool FC), par exemple, n’a même pas intégré le top 50.

Pour le joueur désormais âgé de 35 ans, c’est une reconnaissance méritée, après que l’entraîneur Niko Kovac a cessé de faire appel à lui au Borussia Dortmund début 2026 et qu’il est revenu à Brighton cet hiver, plus ou moins à la surprise générale.

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Les Seagulls occupent actuellement la deuxième place du classement, à cinq points d’Arsenal FC, tenant du titre. Les Gunners font encore figure de grands favoris pour le championnat cette saison et ont confirmé ce statut avec neuf victoires lors des dix premières journées. Leur seule défaite de la saison ? Contre Brighton, précisément ! Grâce à une véritable démonstration tactique, l’équipe de Fabian Hürzeler a balayé le champion en titre 3-0 à la mi-septembre. Celui-ci n’a tout simplement trouvé aucune réponse au pressing extrêmement agressif de l’équipe que l’on donnait perdante.

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Meilleur contributeur offensif de Premier League : avec Hürzeler, Groß incarne la réussite de Brighton

L’homme du match n’était autre que Groß, auteur d’un but et d’une passe décisive. Et ce n’était pas un cas isolé. Avec dix contributions directes à des buts (quatre buts, six passes décisives), le milieu de terrain domine même le classement des contributions offensives en Premier League devant Haaland (neuf buts, aucune passe décisive). Il joue ainsi un rôle déterminant dans le fait que Brighton possède la meilleure attaque du championnat.

Quelques semaines seulement après ce coup d’éclat face à Arsenal, il a en outre été élu joueur du mois en Premier League. À 35 ans et trois mois, il est devenu le sixième lauréat le plus âgé de cette distinction. Seuls Stuart Pearce, Teddy Sheringham (tous deux 38 ans), Cristiano Ronaldo (37 ans), Gianfranco Zola (36 ans) et Paul Scholes (35 ans et neuf mois) étaient plus âgés.

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Un drôle de timing. Groß avait annoncé sa retraite internationale quelques jours auparavant seulement. « Je prends encore plaisir à jouer au football, ici en club, mais une nouvelle étape commence en Allemagne, et c’est une bonne chose. Je leur souhaite bonne chance », avait-il expliqué peu après l’annonce de la première liste de Jürgen Klopp. Sa sélection pour la Coupe du monde par l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, qui tenait absolument à l’emmener malgré une très forte concurrence dans l’entrejeu, avait déjà constitué une surprise. Nagelsmann avait salué Groß comme le ciment de la sélection nationale. « Je le vois comme un aimant entre les joueurs, qui sent bien ce dont chacun a besoin à un moment donné. »

En fin de compte, lors de cette débâcle outre-Atlantique, Groß n’est entré en jeu que lors du match sans enjeu perdu 2-1 contre l’Équateur, pour la dernière journée de la phase de groupes. C’était aussi sa dernière apparition sous le maillot de la sélection allemande. Lorsque l’Allemagne s’est piteusement inclinée aux tirs au but face au Paraguay, il n’a pu suivre le match que depuis le bord du terrain. Groß a révélé par la suite que, contrairement à certains autres, il aurait volontiers tiré lui-même. « Je m’étais préparé à cette éventualité, mais je ne veux pas revenir là-dessus », a-t-il déclaré.

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Cette phrase résume assez bien ce que Groß peut apporter dans un environnement qui lui convient. Un leader discret, présent quand on a besoin de lui. Un joueur qui montre la voie, mais qui n’a aucun problème à accepter un rôle secondaire. L’idée qu’il occuperait une telle place à son retour à Brighton s’est depuis longtemps envolée, et en un temps record ! Un jour après l’annonce de son transfert, Groß entrait déjà en jeu. Cinq jours plus tard, il retrouvait le onze de départ. Face à Manchester City.

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Une idée reçue sur Groß : n’était-il plus assez en forme pour le BVB et Niko Kovac ?

Cette idée reçue était pourtant tout à fait compréhensible. Groß sortait en effet d’une période plutôt décevante au BVB. D’abord célébré comme une recrue clé à l’été 2024, censée faire le lien entre la défense et l’attaque grâce à son intelligence de jeu incontestable en tant que relais de l’ancien entraîneur Nuri Sahin sur le terrain, il avait fini sur le banc sous Kovac, après avoir pourtant contribué directement à 16 buts en 50 matches officiels. Lors de la première moitié de la saison 2025-2026, derrière Felix Nmecha, Marcel Sabitzer et Jobe Bellingham, il n’y avait plus de place pour Groß dans un système privilégiant le dynamisme et la condition physique. Un bilan décevant : 732 minutes jouées sur 2 220 possibles.

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Son retour à Brighton était donc à la fois logique et cohérent. Il revenait là où sa carrière avait véritablement pris son envol. Le club du comté d’East Sussex, désormais bien connu pour ses transferts peu conventionnels, issus d’un système de recrutement fondé exclusivement sur les données et copié à de nombreuses reprises, avait alors déboursé trois millions d’euros auprès du FC Ingolstadt pour un Groß totalement inconnu du grand public. Sept ans et 75 contributions directes à des buts en 228 matches de Premier League plus tard, le BVB avait déboursé sept millions d’euros pour le recruter.

En outre, Groß, le plus souvent aligné comme milieu relayeur à vocation offensive et parfois porteur du brassard de capitaine, bénéficie auprès de Hürzeler d’un statut sans équivalent dans l’effectif actuel. Depuis son retour dans le onze de départ face à ManCity, Groß n’a plus commencé un seul match de championnat sur le banc. Il n’a été remplacé qu’à deux reprises. Un statut incomparable à Brighton, qui ne tient pas seulement à son nombre de contributions directes à des buts, bien supérieur à la moyenne.

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Les chiffres étonnants de Groß : bien plus qu’une machine à marquer et bientôt entraîneur

Car Groß est bien plus qu’une machine à marquer. Avec 29 tirs qu’il a initiés, il est aussi, selon la base de données de FotMob, le joueur le plus créatif du championnat. Groß prouve également qu’il peut encore parfaitement rivaliser physiquement avec les autres joueurs. Avec 119,5 kilomètres parcourus, soit près de trois marathons en dix apparitions, l’international à 19 reprises a couvert plus de distance que n’importe quel autre joueur de Premier League. Des chiffres étonnants, qui devraient susciter l’étonnement à Dortmund et chez Kovac.

« Je ne m’y attendais pas vraiment », a récemment confié Groß à Sky au sujet de son impressionnant bilan offensif, avant de livrer une analyse qui vise juste : « Pour moi personnellement, comme pour toute l’équipe, cela a été un bon début. Je pense que notre façon de jouer me convient très bien. Nous nous créons beaucoup d’occasions, récupérons beaucoup de ballons et nous retrouvons souvent dans des situations où l’on peut faire la dernière passe. Nous voulons nous créer beaucoup d’occasions de but. C’est tout simplement un plaisir de jouer dans cette équipe. »

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Et qui sait ? Cette belle histoire pourrait même déboucher sur la première participation de Brighton à la Ligue des champions. La question de sa retraite ne se poserait alors sans doute pas pour Groß, dont le contrat expire en fin de saison. « Tant que je me sens bien, que je prends du plaisir et que je peux aider mon équipe, je continue. Il est aussi important pour moi d’avoir dans l’équipe un rôle qui me convient, qui m’épanouit et dont je suis satisfait. Tant que c’est le cas, je ne vois aucune raison d’arrêter », a-t-il souligné de manière révélatrice dans cet entretien, tout en expliquant qu’il serait « en paix avec lui-même » s’il mettait fin à sa carrière.

D’autant que la suite est déjà prévue. Une carrière d’entraîneur, que beaucoup imaginent très fructueuse, se profile pour le natif de Mannheim. Il ne manque plus à Groß que le diplôme de « Fußballlehrer », a-t-il récemment révélé à kicker. « Avec notre programme, je n’ai pas le temps pour cela », a-t-il expliqué, avant d’ajouter pour de bonnes raisons : « Il devra donc attendre encore un peu. Mais ce n’est pas un problème. »

Getty Images

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Pascal Groß : comparaison de ses statistiques au BVB et à Brighton depuis son retour

Club BVB Brighton & Hove Albion Matches (minutes jouées) 66 (4 558) 38 (3 253) Buts 1 6 Passes décisives 17 11