C’est ce que rapporte Sport Bild. Selon le média, le joueur de 26 ans peut quitter le BVB jusqu’à peu après la fin de la saison pour le montant fixé à 80 millions d’euros. D’après le rapport, cette échéance joue même en faveur des Jaune et Noir, même si, en cas de départ, ils perdraient un joueur majeur et un potentiel titulaire de l’équipe d’Allemagne.

Grâce à cette échéance, le BVB se serait en effet placé dans une position plus confortable : si Nmecha annonçait effectivement son départ suffisamment tôt, le club disposerait des mois de juillet et d’août pour chercher son successeur au poste de numéro 6. À l’heure actuelle, Nmecha est un titulaire indiscutable à ce poste, tandis que les autres joueurs du milieu de terrain axial de Dortmund, Jobe Bellingham, Joey Veerman et Marcel Sabitzer, sont le plus souvent soumis à une rotation.

Autre avantage pour le BVB : une fois l’échéance passée, le montant du transfert de Nmecha pourrait de nouveau être négocié librement. Si un grand club européen sollicitait les Jaune et Noir en juillet ou en août pour Nmecha, le BVB pourrait donc à nouveau fixer lui-même son prix. Selon le rapport, le club de Westphalie envisagerait dans ce cas de réclamer 100 millions d’euros pour Nmecha.

Combien le BVB a-t-il payé pour Felix Nmecha ?

Dortmund a recruté Nmecha à l’été 2023 en provenance du VfL Wolfsburg contre une indemnité de transfert de 30 millions d’euros. Après des débuts mitigés, marqués par plusieurs blessures, le milieu de terrain s’est imposé dans l’entrejeu du BVB sous les ordres de Niko Kovac et est aujourd’hui indispensable. Il compte jusqu’ici 14 sélections avec l’Allemagne (3 buts) et était également titulaire lors de la Coupe du monde cet été, sous les ordres de Julian Nagelsmann.