Comme le rapporte le portail Geissblog, l’AS Roma est à la recherche d’un nouvel ailier gauche et a également le joueur offensif de 19 ans sur ses tablettes.

Les Giallorossi semblent par ailleurs prêts à mettre sur la table l’indemnité de transfert de 50 millions d’euros réclamée par Cologne. Récemment, la Roma a été liée à Jean-Matteo Bahoya, de Francfort, pour un montant de 45 millions d’euros. On peut au moins supposer que les Romains seraient prêts à investir une somme similaire pour El Mala.

Reste toutefois à savoir si El Mala a envie de rejoindre la Roma et la Serie A. Selon les informations de Sky, l’international espoirs à sept reprises ne voit en tout cas pas son avenir proche en Italie.

Un transfert du joueur de 19 ans au BVB semble en revanche définitivement écarté. Selon Geissblog, outre les conditions financières jugées insuffisantes du point de vue de Cologne, c’est surtout l’attitude des Schwarzgelben qui a déplu à la direction du FC.

Selon le média, Cologne s’est montré « en désaccord avec la manière dont Dortmund aurait tenté d’influencer le joueur afin de rendre un transfert plus probable », est-il écrit mot pour mot. En conséquence, un accord interne a été trouvé au Geißbockheim pour interrompre immédiatement toute négociation avec le Borussia.

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RB Leipzig se retire aussi du dossier Said El Mala ?

Au sein de la Bundesliga, seul le RB Leipzig resterait désormais comme potentiel prétendant. Selon Geissblog , le club saxon a toutefois informé le 1. FC Cologne qu’il ne peut ni ne veut, à l’heure actuelle, répondre au montant demandé.

Un retournement de situation dans ce dossier ne pourrait intervenir que si Leipzig génère des moyens financiers supplémentaires grâce à une vente de Yan Diomande. Ce n’est qu’alors que les ressources nécessaires seraient disponibles pour relancer une offensive pour El Mala.

Indépendamment des spéculations, le jeune talent confirme sa qualité sportive durant la préparation estivale. Lors du succès 8-0 en match amical contre Bergisch Gladbach jeudi, l’attaquant a inscrit son premier but de la saison actuelle.