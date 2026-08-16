Comme le rapporte kicker, le gardien allemand, qui est encore sous contrat avec le SC Fribourg, est « depuis longtemps mécontent » de la manière d’agir d’Epic Sports. L’agence de conseil du très connu et fantasque Ali Barat aurait « aussi fait miroiter au joueur de 24 ans trois scénarios attractifs de type si-alors et l’aurait maintenu motivé ».

Selon cette version, les conseillers auraient laissé entendre à Atubolu qu’il était notamment une cible de transfert chaude au Borussia Dortmund, à l’AC Milan et à Aston Villa, si le numéro un en place venait à partir dans chacun de ces clubs.

Au BVB, il s’agit de Gregor Kobel. Le Suisse avait certes fait l’objet de rumeurs de départ assez concrètes l’été dernier, mais celles-ci se sont en réalité totalement refroidies avant et pendant la saison 2025/26. kicker ajoute néanmoins qu’Atubolu était effectivement « très bien placé » à Dortmund dans l’hypothèse d’un départ soudain de Kobel.

Noah Atubolu dans un dilemme de transfert : le banc le menace au SC Fribourg

Mais comme ce cas de figure ne se produira pas et qu’à Aston Villa comme à Milan, les gardiens titulaires Emiliano Martinez et Mike Maignan vont rester, les clubs présentés par les agents comme intéressés n’ont en réalité jamais été de véritables options.

Quelle sera maintenant la suite pour Atubolu ? Dans le Brisgau, le gardien allemand, qui espère sa chance en équipe nationale A sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, n’a plus d’avenir. Après qu’Atubolu a informé les dirigeants du club de son souhait de partir à la fin de la saison dernière et refusé une prolongation de contrat, les Fribourgeois ont immédiatement recruté en Mio Backhaus, en provenance du Werder Brême, un remplaçant coûteux. Avec une indemnité de transfert de douze millions d’euros, Backhaus est même la recrue la plus chère de l’histoire du club.

Transfert d’Atubolu : quatre clubs seraient encore en course

Le contrat d’Atubolu avec le SCF court jusqu’en 2027, et le club de Bundesliga réclamerait selon kicker 15 à 20 millions d’euros en cas d’intérêt concret. C’est désormais le cas de l’Olympique de Marseille après le départ de Geronimo Rulli vers Manchester City. Toutefois, le club français traditionnel se serait récemment heurté à un refus avec une offre initiale nettement trop basse. Une deuxième proposition devrait suivre rapidement.

L’AFC Bournemotuh de Premier League, le SSC Naples et la Juventus Turin sont eux aussi annoncés comme intéressés par une arrivée d’Atubolu. Les trois clubs ne se seraient toutefois pas encore présentés dans le Brisgau avec une offre concrète, selon kicker .

Entre-temps, Atubolu a également réintégré l’entraînement collectif des Fribourgeois après une longue période de travail individuel. Le championnat reprend le week-end prochain en Angleterre, en Italie et en France. La pression du temps continue donc de croître pour Atubolu et ses conseillers.