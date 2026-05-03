Le but incroyable de l’ancien joueur du PSV Jorrit Hendrix pourrait avoir de lourdes conséquences dans la lutte acharnée pour la montée

Jorrit Hendrix, ancien milieu du PSV, a offert un précieux service au SV Elversberg dimanche après-midi en inscrivant un but somptueux contre Hanovre 96. Grâce à cette réalisation dans les arrêts de jeu, Elversberg dépasse son adversaire au classement et occupe désormais la deuxième place, synonyme de promotion directe en Bundesliga.

Dimanche, Hendrix et Münster affrontaient Hanovre 96, candidat déclaré à la montée. Münster, toujours en lutte pour éviter la relégation, reste à cinq points de Fortuna Düsseldorf, seizième et dernier qualifié pour les barrages. La formation de l’ancien PSViste risque donc toujours de descendre.

L’adversaire du jour, Hanovre 96, vise pourtant la montée. Longtemps en tête, les locaux pensaient tenir les trois points tant convoités, mais, à la troisième minute du temps additionnel, Hendrix a surgi pour égaliser d’une frappe sublime.

Le milieu de terrain, qui a reçu le ballon à environ 25 mètres, a frappé sans contrôle. Sa volée lobée a parfaitement surpris le gardien de Hanovre : 3-3. Le club hanovrien a ainsi laissé filer deux points précieux dans la course à la promotion.

Grâce à ce but, Elversberg, qui avait auparavant dominé le SC Paderborn 5-1, a donc doublé Hanovre au classement. La victoire d’Elversberg a par ailleurs permis à Schalke de s’assurer officiellement le titre de champion ce dimanche, après avoir déjà validé sa promotion en Bundesliga plus tôt dans le week-end.

Trois clubs sont encore en lice pour décrocher la deuxième place tant convoitée. Elversberg occupe actuellement cette position avec 59 points, juste devant Hanovre (3^e, 58 points) et Paderborn (4^e, 58 points). Il reste deux journées à disputer.

Le troisième du classement peut également espérer la promotion via les barrages : il affrontera le 16e de Bundesliga, actuellement le VfL Wolfsburg.