Le but de Sadílek n’a pas suffi à la République tchèque : l’Afrique du Sud a renversé la vapeur

La République tchèque et l’Afrique du Sud maintiennent le suspense dans le groupe A de la Coupe du monde. À Atlanta, la rencontre s’est conclue sur le score de 1-1, après un penalty accordé en fin de match aux Bafana Bafana. Tchèques et Sud-Africains totalisent donc un point chacun. Plus tard, la Corée du Sud et le Mexique, déjà crédités de trois points, s’affronteront.

Les Tchèques avaient pourtant ouvert le score dès la 5^e minute : bien servi dans la surface, Sadilek, ancien joueur du PSV et du FC Twente, expédiait une frappe puissante à bout portant pour son deuxième but en sélection (1-0).

Après ce but précoce, l’Afrique du Sud a progressivement émergé. Oswin Appollis a tenté une frappe lointaine, déviée, qui a frôlé le poteau.

Juste avant la mi-temps, le public s’est soudainement réveillé lors d’une période autrement terne : un centre semblait facile à capter pour le gardien du PSV, Matej Kovar, mais il a soudainement laissé échapper le ballon, offrant une opportunité à l’Afrique du Sud. Heureusement pour lui, l’incident s’est conclu par un simple avertissement.

La Tchéquie a pourtant failli doubler la mise juste après la pause : un tir lointain de Lukáš Červ puis une tête de Patrik Schick ont contraint le gardien Ronwen Williams à deux interventions décisives.

En seconde période, l’Afrique du Sud a tenté de forcer le destin. À la surprise générale, le sélectionneur Hugo Broos a fait entrer tous ses attaquants, à l’exception de l’avant-centre de Burnley, Lyle Foster.

Finalement, les Sud-Africains n’ont pas eu besoin de Foster. Pavel Sulc a tenté de bloquer un tir dans la surface, mais le ballon a touché son bras, entraînant un penalty.