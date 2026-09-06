Le Nigérian George Ilenikhena, professionnel dans les rangs d'Al-Ittihad, a réussi à créer l'événement lors de la nuit du Clasico face à Al-Nassr, remporté par « Al-Amid » sur le score de (2-1), dans le cadre de la 5e journée de la Roshn Saudi League.

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La star nigériane, âgée de 19 ans, a su attirer tous les regards lors de la nuit du Clasico, en inscrivant un magnifique doublé en l'espace de 18 minutes, mais le deuxième but à la 22e minute a été le plus marquant lorsqu'il s'est élevé dans les airs et a dévié le ballon du pied dans les filets.

Le compte officiel de la Roshn Saudi League a qualifié, sur la plateforme « X », ce geste époustouflant de but cinématographique, en référence au talent de la star nigériane dans la prise de décision.

De son côté, le célèbre journaliste Khaled Al-Shenaif a déclaré dans son émission « Dorina Ghair » : « Ce qu'a fait Ilenikhena relève de l'imaginaire, et je pense que cette élévation pourrait devenir l'emblème de notre championnat à l'avenir. »

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Il a conclu : « Le joueur s'est élevé dans les airs à environ 220 centimètres, ce qui est considéré comme une hauteur très élevée, mais cela témoigne de son agilité et de sa force physique. »