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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Le but « cinématographique » d'Elenikhina, futur emblème du championnat

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
G. Ilenikhena
Arabie saoudite
Nigeria

Plus qu'un simple but

Le Nigérian George Ilenikhena, professionnel dans les rangs d'Al-Ittihad, a réussi à créer l'événement lors de la nuit du Clasico face à Al-Nassr, remporté par « Al-Amid » sur le score de (2-1), dans le cadre de la 5e journée de la Roshn Saudi League.

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La star nigériane, âgée de 19 ans, a su attirer tous les regards lors de la nuit du Clasico, en inscrivant un magnifique doublé en l'espace de 18 minutes, mais le deuxième but à la 22e minute a été le plus marquant lorsqu'il s'est élevé dans les airs et a dévié le ballon du pied dans les filets.

Le compte officiel de la Roshn Saudi League a qualifié, sur la plateforme « X », ce geste époustouflant de but cinématographique, en référence au talent de la star nigériane dans la prise de décision.

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De son côté, le célèbre journaliste Khaled Al-Shenaif a déclaré dans son émission « Dorina Ghair » : « Ce qu'a fait Ilenikhena relève de l'imaginaire, et je pense que cette élévation pourrait devenir l'emblème de notre championnat à l'avenir. »

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Il a conclu : « Le joueur s'est élevé dans les airs à environ 220 centimètres, ce qui est considéré comme une hauteur très élevée, mais cela témoigne de son agilité et de sa force physique. »

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