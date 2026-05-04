Le FC Séville lutte pour éviter la relégation. Pour exprimer leur mécontentement, de nombreux supporters se sont massés autour du bus de l’équipe avant le départ pour le match. Le capitaine Nemanja Gudelj, passé par l’Ajax, AZ et NAC Breda, est sorti pour s’adresser à la foule.

Des images montrent Gudelj, ancien joueur de l’Ajax, de l’AZ et du NAC Breda, s’adressant à la foule. Le défenseur et milieu de terrain a tenté de rassurer les supporters avec des paroles mesurées, affirmant une chose : nous ne serons pas relégués.

« Il est impossible que cette équipe soit reléguée », a-t-il lancé, avant d’assurer : « Nous allons tout donner sur le terrain », provoquant l’ovation des supporters.

Le club andalou, quintuple vainqueur de l’Europa League depuis 2013/14, pointe à la 18e place, à deux longueurs d’Alavés.

Outre ces deux formations, plusieurs autres clubs sont encore concernés par la course au maintien : seulement six points séparent Levante, 19^e, de Valence, 12^e. La tension est donc à son comble dans la partie basse du classement de LaLiga.

Lundi soir, les Nervionenses disputeront un match crucial à domicile face à la Real Sociedad, déjà qualifiée pour la Coupe d’Europe via la Copa del Rey et donc sans enjeu.

Quatre autres matches suivront, dont des déplacements chez le Real Madrid et Villarreal ainsi qu’une réception du Celta de Vigo. Autant dire que le maintien s’annonce encore loin d’être acquis pour le groupe de Luis García.

La saison dernière, le club s'est maintenu de justesse, avec seulement un point d'avance sur la zone de relégation. Séville a disputé son dernier exercice en deuxième division espagnole lors de la saison 2000/01, avant d'y revenir immédiatement après une année d'absence.