L’affiche entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid s’annonçait déjà chaude ; elle a commencé bien avant le coup d’envoi. Mercredi soir, les images diffusées par la chaîne espagnole Carrusel Deportivo ont montré que le car des visiteurs madrilènes a été copieusement sifflé, voire caillassé, à son arrivée devant le Spotify Camp Nou.

Selon plusieurs sources concordantes, deux vitres du véhicule auraient volé en éclats, précisément du côté où l’entraîneur Diego Simeone avait pris place. Si les images ne captent pas clairement la scène, l’oreille perçoit distinctement le choc violent, probablement provoqué par un projectile de type pierre.

Déjà début mars, le même scénario s’était déroulé : le bus madrilène avait été pris pour cible par des ultras barcelonais furieux, juste avant la demi-finale aller de la Copa del Rey.

L’Atlético s’était imposé 4-0 à l’aller, et si le Barça avait bien réagi au retour (3-0), cette victoire n’avait pas suffi pour atteindre la finale.

Rapidement après l’incident, Diego Simeone a réagi avec philosophie dans les médias espagnols : « La société reste la même. Nous ne pouvons rien y changer. Ce n’est pas une exception. C’est ce qui se passe généralement lorsque nous venons à Barcelone. »

Les deux formations se retrouvent mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, avant un retour prévu à Madrid mardi prochain. Sur le plan sportif, les Catalans ont pris l’ascendant psychologique en s’imposant 2-1 ce week-end en Liga grâce à une tête victorieuse de Robert Lewandowski à la 87^e minute. Si le club blaugrana reste favori sur le papier, l’épisode de la bus attaque rappelle que, depuis plusieurs saisons, les confrontations entre ces deux géants ibériques se déroulent sur le terrain, mais aussi, hélas, dans les tribunes et sur le parking du stade.