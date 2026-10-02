Le match amical entre l'Argentine et le Burkina Faso, prévu demain samedi, est entré dans une zone d'incertitude, après un retard inattendu dans l'arrivée de la sélection africaine à Buenos Aires.

La délégation du Burkina Faso était censée arriver dans la capitale argentine le 30 septembre, mais elle était encore bloquée à Casablanca jusqu'à 15 heures ce vendredi, dans l'incertitude quant à l'heure de son décollage.

La Fédération burkinabè a imputé, dans un communiqué officiel, la cause à « une annulation soudaine du vol prévu par la compagnie aérienne », ce qui l'a contrainte à réorganiser le calendrier du voyage. Toutefois, des sources concordantes ont révélé que la crise dépasse le simple problème logistique.









Les véritables raisons résident en deux points, selon le journal argentin « Olé » :

Premièrement, le refus du vol commercial : les joueurs refusent de voyager à bord d'un vol commercial long et épuisant, comme cela est arrivé à la sélection du Bénin, et insistent pour obtenir un avion privé affrété, à l'image de ce qu'a fait la Mauritanie en mars dernier.

Deuxièmement, la revendication d'une prime financière : des sources du continent africain ont révélé que l'accord signé avec la société organisatrice ne couvre que les frais de voyage et d'hébergement, sans aucune prime pour disputer le match contre le champion du monde, ce que les joueurs réclament désormais à titre de compensation supplémentaire.

Face à cette situation, le gouvernement burkinabè est intervenu directement, et la Fédération a affirmé que la ministre des Sports Annick Ouattara, le président de la Fédération Omar Souadogo et l'ambassadeur du pays au Maroc Mamadou Coulibaly participaient personnellement à la recherche d'une solution.

De son côté, la Fédération argentine suit le dossier de près et table sur une arrivée de la sélection du Burkina Faso, 62e au classement mondial, dans la matinée de samedi, afin de disputer le match à l'heure prévue, la délégation devant quitter Casablanca dans la nuit de vendredi.







