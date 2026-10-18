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imago-sport-1084679826.jpgANP
Bart DHanis
Traduit par

Le BUKO Stadion entièrement évacué par la police juste après Telstar-Feyenoord : voici pourquoi

Le BUKO Stadion, à Velsen-Zuid, a été évacué immédiatement après le coup de sifflet final samedi soir, sur ordre de la police, rapporte notamment ESPN.

Samedi soir, le BUKO Stadion avait été le théâtre d’une véritable bataille sur le terrain entre Telstar et Feyenoord. Les Rotterdamois ont finalement eu le dernier mot : 3-4.

Dès le coup de sifflet final, la police a commencé à évacuer toutes les personnes présentes dans le stade. Après la conférence de presse, l’enceinte a été entièrement vidée.

La police locale a ensuite bouclé tout le stade avec des rubans de sécurité, et une équipe spécialisée est arrivée sur place. Elle a examiné une bombe fumigène qui se trouvait sous la tribune.

Un peu après minuit, la bombe fumigène a été mise en sécurité et l’accès au BUKO Stadion a de nouveau été autorisé, selon un communiqué de la police.

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