L’international espagnol Dani Olmo a affirmé que la sélection espagnole n’avait pas été perturbée par le « bruit » médiatique suite au match nul décevant contre le Cap-Vert, saluant la solidité du groupe et sa capacité à réagir sous la pression après la large victoire face à l’Arabie saoudite (4-0) lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

« Quand on ne gagne pas, il y a toujours du bruit en arrière-plan, mais au final, on se concentre sur notre performance, et on l’a prouvé », a-t-il déclaré en conférence de presse dans la zone mixte, où il est apparu pour la première fois en tant que titulaire dans le tournoi.

Le joueur du FC Barcelone a ajouté : « Aujourd’hui, nous sommes une équipe très solide, et même lorsque la pression monte, nous restons présents, prêts à élever notre niveau de jeu et à réagir avec efficacité. C’est notre force, la force du groupe, et nous comptons la maintenir jusqu’au bout. »

«Je me suis senti très à l’aise.»

Satisfait de la performance collective, il a conclu : « Je suis heureux. Notre objectif était de gagner à nouveau et de retrouver ces sensations positives qui nous avaient peut-être manqué lors du premier match. Je pense que l’équipe a livré un superbe match. »

Il a également salué son positionnement au milieu offensif : « Je me sens à l’aise sur le terrain. Nous avons une équipe très complète, et quand je joue à ce poste derrière l’attaquant, même si l’espace est restreint, je m’y sens bien. J’essaie de créer un surnombre pour mes coéquipiers, afin d’assurer la continuité du jeu. »

Il admet toutefois avoir peiné à canaliser ses émotions après le premier match : « Après la rencontre face au Cap-Vert, je n’étais pas dans mon assiette, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous savions que nous devions gagner aujourd’hui et nous l’avons fait, donc j’en suis heureux. »

Concernant Yamal, il affirme ne compter que sur lui-même.

Interrogé sur sa relation avec son partenaire du FC Barcelone Lamine Yamal, auteur de son premier but en Coupe du monde, Olmo a répondu : « C’est très simple. Nous jouons ensemble au club depuis des années. Je sais quand il a besoin d’espace et quand il nécessite plus de coordination. »

Il ajoute : « Je tiens aussi à le féliciter pour son premier but en Coupe du monde. Cela nous a fait très plaisir. Nous espérons que ce but en appellera d’autres. Au final, c’est un vrai plaisir de jouer avec lui. »

Interrogé sur la maturité de son jeune coéquipier, Olmo a coupé court à toute idée de traitement de faveur : « Nous veillons sur lui, mais il est autonome. Il est jeune, modeste et sait exactement ce qu’il doit faire. C’est un bosseur. Nous nous réjouissons de le voir retrouver son niveau et comptons sur lui pour nous apporter encore davantage. »

Ferran, lui, est tout proche de trouver enfin le chemin des filets.

Olmo a également pris la défense de son coéquipier Ferran Torres, en difficulté face au but : « Un attaquant a toujours besoin d’un but, mais Ferran livre un bon match ; il est enthousiaste et plein d’énergie. Il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, mais il est sur le point d’y parvenir et il reste un atout majeur pour l’équipe dans cette compétition.

Pour conclure, Olmo a réaffirmé la confiance du groupe : « Nous avons toujours cru en nos moyens ; nous connaissons notre niveau et notre qualité, il suffit de le démontrer sur le terrain. Aujourd’hui, c’est exactement ce que nous avons fait. »

Grâce à ce succès, l’Espagne prend provisoirement la tête du groupe H avec 4 points et aborde avec confiance son match décisif contre l’Uruguay lors de la troisième journée, qui pourrait valider sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde.