« Le Brigadier » paie le prix de la gloire !… Mohamed Salah menace le trône de Hossam Hassan

Selon un document officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), Mohamed Salah, star de la sélection égyptienne, se rapproche de l’histoire des Pharaons sous les yeux de son entraîneur Hossam Hassan.

En inscrivant son 68^e but sous le maillot national face à la Nouvelle-Zélande, l’attaquant égyptien se retrouve à une seule réalisation d’égaler le record de 69 buts détenu par son sélectionneur Hossam Hassan, selon lesstatistiques officielles de la FIFA.

Il a d’ailleurs inscrit le deuxième but des Pharaons contre la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Ce but place l’attaquant en pole position pour revendiquer le titre de meilleur buteur de l’histoire des Pharaons, un sommet individuel qui, depuis des années, symbolise l’excellence au sein de la sélection.

Un nouveau but lui suffirait pour entrer officiellement dans l’histoire comme meilleur buteur international des Pharaons, devançant l’une des plus grandes légendes de la génération précédente.

Les Pharaons, en tête du groupe 7 avec 4 points, affronteront l’Iran (2 points, à égalité avec la Belgique) lors de la troisième et dernière journée.

Depuis ses débuts en sélection, l’attaquant des Pharaons a gravi les échelons avec constance, battant record après record, et démontrant qu’il est bien plus qu’une simple étoile filante : le digne héritier des légendes qui ont marqué l’histoire de l’équipe nationale.

Cet exploit est d’autant plus remarquable qu’il est l’œuvre du joueur égyptien le plus célèbre et le plus titré sur la scène européenne, auteur de performances majeures avec Liverpool en Premier League et en Ligue des champions, ainsi qu’avec l’AS Rome et la Fiorentina en Serie A.

Un seul but séparerait désormais l’attaquant de son entraîneur, avec qui il partagerait alors le trône des meilleurs buteurs de l’histoire des Pharaons.