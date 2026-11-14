Le Brésil s’incline face au Japon, Vinicius ne suffit pas : les Japonais l’emportent 3-2. Furieux, Ancelotti entre sur le terrain et se fait expulser pour avoir protesté avec Rapinha

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Le Brésil de Carlo Ancelotti chute. Les Brésiliens se sont inclinés 3-2 face au Japon lors d’un match amical disputé à Singapour. La fin de rencontre a été marquée par des protestations : le sélectionneur italien et Raphinha ont été expulsés pour contestation.

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Il s’est passé beaucoup de choses au Singapore National Stadium, où le Japon a pris le dessus sur le Brésil dans un match amical riche en émotions. Alors que les Sud-Américains alignaient d’entrée deux joueurs évoluant en Italie, Wesley et Carlos Augusto, l’un sur le côté droit et l’autre sur le gauche, ce sont les Japonais qui ont pris le meilleur départ. Après 20 minutes, le score était déjà de 2-0 grâce aux buts de Kubo à la 15e minute et de Nakamura à la 19e.

Dos au mur, le Brésil a réagi grâce à un superbe doublé de Vinicius, auteur d’un grand but de loin, sur une frappe puissante de 25 mètres qui a trompé Suzuki, puis d’un tir enroulé imparable. Les exploits du talent du Real Madrid, survenus aux 33e et 75e minutes, semblaient avoir mis les deux équipes sur la voie d’un match nul. Ancelotti avait également joué la carte Endrick, entré à 20 minutes de la fin à la place de Raphinha. Mais dans les derniers instants, à la 91e minute, c’est la désillusion.

Le but du 3-2 définitif est signé Sakamoto et est vivement contesté par la Seleção pour une faute présumée non sifflée sur Joao Gomes au début de l’action qui a mené au but du Japon. Comme le rapporte Globo, Carlo Ancelotti et Raphinha ont de fait envahi le terrain pour protester auprès de l’arbitre, qui les a expulsés tous les deux. Le score n’a toutefois pas changé et le Japon a ainsi pu prendre une petite revanche sur le Brésil, qui l’avait éliminé lors de la dernière Coupe du monde.