Le Brésil s'impose in extremis face au Japon et se qualifie pour les huitièmes de finale

Le Brésil s'est imposé in extremis face au Japon en seizièmes de finale de la Coupe du monde : 2-1. Mené 0-1 à la mi-temps, le favori du titre a renversé la vapeur et a finalement remporté ce match très disputé dans les arrêts de jeu. L'équipe de Carlo Ancelotti est donc qualifiée pour les huitièmes de finale.

L’équipe d’Ancelotti a peiné en première période. Vinícius Júnior, auteur de quatre buts lors de la phase de poules, et Matheus Cunha, entre autres, ont eu beaucoup de mal à percer la défense organisée du Japon. Les occasions franches se sont faites rares et, côté brésilien, le jeu s’est principalement limité à des tirs lointains.

La tâche s’est soudainement compliquée pour le Brésil lorsque Kaishu Sano a trouvé le coin gauche après une contre-attaque fluide du Japon. Vinícius a continué à s’acharner jusqu’à la fin de la première mi-temps, mais le quintuple champion du monde n’a pas réussi à effacer ce retard de 0-1. Il y avait donc du pain sur la planche pour Ancelotti à la mi-temps.

Le sélectionneur a alors lancé Endrick dans la bataille, espérant égaliser avant la pause. Pendant ce temps, Neymar s’échauffait sur la touche. Au retour des vestiaires, le Brésil a nettement accru la pression et a finalement égalisé grâce à une tête à bout portant de Casemiro.

Ce but a réveillé la Seleção : Vinícius, après une action individuelle de grande classe, a frappé le poteau, tandis que Zion Suzuki, excellent dans ses cages, repoussait du bout des doigts. La fin de match s’annonçait palpitante à Houston, les Brésiliens croyant à nouveau fermement à leur qualification. Le Japon, lui, guettait la contre-attaque et voyait Ayase Ueda déclencher une frappe dangereuse.

Ancelotti a ensuite lancé Gabriel Martinelli à la place de Cunha. Le Brésil refusait le scénario des prolongations et maintenait la pression sur la défense japonaise. Les Japonais ont défendu bec et ongles durant les vingt dernières minutes de cette rencontre spectaculaire, mais ont fini par céder : à la sixième minute du temps additionnel, Martinelli a conclu l’action en touchant le poteau, 2-1.