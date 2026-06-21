L'Écosse pourrait être confrontée à un problème de blessures avant son match décisif de Coupe du monde contre le Brésil, à l'issue de la phase de poules.

Les Écossais avaient pourtant bien commencé leur parcours en battant Haïti, avant de s’incliner 1-0 face au Maroc.

Le Brésil occupe actuellement la première place du groupe C avec 4 points, devant le Maroc à la différence de buts, tandis que l’Écosse pointe à la troisième place avec 3 unités et qu’Haïti ferme la marche avec zéro point.

Selon talkSPORT, Louis Ferguson, Aaron Hickey et Scott McKenna ont manqué la séance d’entraînement de ce dimanche.

Ferguson, qui a joué l’intégralité du match contre le Maroc, a tout de même pris part à la séance, mais à part du groupe.

Hickey, remplaçant non utilisé contre le Maroc après avoir débuté le match d’ouverture, et McKenna, encore inédit dans cette Coupe du monde, ont donc manqué la séance collective.

En revanche, le sélectionneur Steve Clark a reçu une bonne nouvelle avec le retour à l’entraînement de Kieran Tierney.

Le latéral gauche avait dû quitter le terrain en raison d’une crampe musculaire à la 60^e minute du match contre le Maroc.