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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le Brésil s’est rattrapé en dominant l’Écosse 3-0, après sa défaite contre le Maroc

Écosse vs Maroc
Écosse
Maroc
Coupe du monde
Écosse vs Brésil
Brésil
L. Ferguson
A. Hickey
S. McKenna
Maroc
Écosse

L'Écosse pourrait être confrontée à un problème de blessures avant son match décisif de Coupe du monde contre le Brésil, à l'issue de la phase de poules.

Les Écossais avaient pourtant bien commencé leur parcours en battant Haïti, avant de s’incliner 1-0 face au Maroc.

Le Brésil occupe actuellement la première place du groupe C avec 4 points, devant le Maroc à la différence de buts, tandis que l’Écosse pointe à la troisième place avec 3 unités et qu’Haïti ferme la marche avec zéro point.

Selon talkSPORT, Louis Ferguson, Aaron Hickey et Scott McKenna ont manqué la séance d’entraînement de ce dimanche.

Ferguson, qui a joué l’intégralité du match contre le Maroc, a tout de même pris part à la séance, mais à part du groupe.

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Écosse crest
Écosse
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Brésil
BRÉ

Hickey, remplaçant non utilisé contre le Maroc après avoir débuté le match d’ouverture, et McKenna, encore inédit dans cette Coupe du monde, ont donc manqué la séance collective.

En revanche, le sélectionneur Steve Clark a reçu une bonne nouvelle avec le retour à l’entraînement de Kieran Tierney.

Le latéral gauche avait dû quitter le terrain en raison d’une crampe musculaire à la 60^e minute du match contre le Maroc.

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