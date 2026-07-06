Le Brésil est en deuil… La presse s’en prend à Ancelotti et Neymar après la catastrophe

L’élimination du Brésil de la Coupe du monde 2026 n’a pas été une simple défaite ; ce revers a provoqué un véritable séisme national et déclenché une vague de critiques dans les médias brésiliens, qui ont pointé du doigt l’entraîneur italien Carlo Ancelotti et plusieurs stars de la Seleção, Neymar en tête, pour l’élimination prématurée.

La défaite face à la Norvège a ainsi mis fin au rêve brésilien de reconquérir le titre mondial, confirmant la plus longue période sans sacre de l’histoire de la « Seleção » depuis son premier triomphe. La rencontre a aussi acté, dans un moment chargé en émotions, le crépuscule d’une génération entière de joueurs, Neymar en tête, effondré et en larmes sur la pelouse après le coup de sifflet final, incarnant à lui seul l’ampleur de la déception.

De son côté, la sélection norvégienne est entrée dans l’histoire après qu’Erling Haaland l’a menée à un exploit sans précédent, éliminant l’un des plus grands favoris pour le titre et signant l’une des plus grandes surprises du tournoi.

Globo : « Haaland a imposé sa loi et le Brésil en a fait les frais »

Les médias du réseau Globo Esporte ont souligné l’influence décisive d’Haaland, avec pour titre principal : « Haaland domine… le Brésil s’effondre face à la Norvège et enregistre sa plus longue période sans titre mondial », avant d’ajouter : « Haaland impose sa loi au Brésil ».

Outre l’éloge de la star norvégienne, le réseau a pointé du doigt les lacunes brésiliennes. L’analyste Rodrigo Coutinho a ainsi écrit : « La complaisance et le manque de précision ont été les principaux facteurs de l’élimination du Brésil de la compétition. »

Haaland, « l’inévitable »… et une fin triste pour le parcours de Neymar

De son côté, la chaîne brésilienne ESPN a qualifié Haaland de « cyborg » et titré : « Le Brésil écrasé par l’inéluctable Haaland et éliminé de la Coupe du monde après une sixième défaite consécutive face à une sélection européenne ».

Le reportage a également mis en lumière la dernière participation de Neymar à la Coupe du monde, soulignant que le capitaine de la sélection brésilienne avait connu une fin douloureuse, après n’avoir joué que 55 minutes et marqué un but tardif qui n’a pas suffi à changer le cours du match, avant de quitter le terrain en larmes.

Dans son article, le journaliste Paulo Kobos s’est montré plus virulent, qualifiant cette défaite de « nouveau chapitre triste de l’histoire du football brésilien, qui s’éteint peu à peu ». Il a ajouté que « l’échec du Brésil à la Coupe du monde 2026 n’était absolument pas surprenant ».

Il a également critiqué la convocation de Neymar, qu’il a qualifiée de « décision étrange », et jugé la prestation de Carlo Ancelotti pendant le tournoi « catastrophique ».

Selon lui, Ancelotti a été submergé par le cas Neymar.

De son côté, le site UOL a lancé une attaque cinglante contre l’entraîneur italien, le journaliste Arnaldo Ribeiro estimant qu’Ancelotti avait livré « une prestation catastrophique lors d’un match décisif ».

Il a également critiqué les choix tactiques du technicien, estimant que l’entrée simultanée d’Endrick et de Neymar, censée répondre aux attentes du public, avait « complètement détruit l’équipe ».

Il a ensuite lancé la phrase qui a le plus fait le buzz après le match : « Ce n’est pas Neymar qui est mort en serrant Ancelotti dans ses bras, mais Ancelotti qui est mort en serrant Neymar dans ses bras. »

« La pire version d’Ancelotti »… et des critiques sur les changements tactiques

Dans un autre article, les journalistes Pedro López et Thiago Arantes estiment que cette sélection brésilienne a livré « la pire prestation en Coupe du monde depuis 1990, qui est également la pire de la carrière de Carlo Ancelotti à la tête d’une équipe de premier plan ».

De son côté, le journaliste Mauro César Pereira a directement imputé la responsabilité de cet effondrement à l’entraîneur italien, estimant que ses choix, et notamment l’entrée de Neymar, avaient déséquilibré l’équipe en fin de match.

«Scandale»… Une charge cinglante contre Neymar et la génération actuelle

Les critiques n’ont pas épargné non plus le staff technique : la journaliste Mili Lacombe a publié un article au titre cinglant : « Le Brésil : petit, lâche, soumis, ridicule et honteux ».

Elle a vivement critiqué la décision de réintégrer Neymar en sélection, qualifiant sa convocation de « scandale » et estimant sa présence injustifiée.

Elle a également adressé des critiques acerbes à la génération actuelle de joueurs, déclarant : « Ce n’est pas le Brésil du peuple, mais le Brésil du pouvoir, un Brésil individualiste à l’extrême, qui a perdu l’identité qui a toujours caractérisé le football brésilien. »

Au-delà de l’élimination, le Brésil aborde donc une période d’incertitude : quel avenir pour la Seleção, quel sort pour Carlo Ancelotti et, surtout, l’ère Neymar s’est-elle achevée sur une note aussi amère ?