La sélection brésilienne a battu son propre record de buts marqués en Coupe du monde grâce à Vinícius Júnior, auteur de l’ouverture du score contre le Maroc. La rencontre s’est conclue sur le score de 1-1 samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis), lors de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

La Seleção a ainsi atteint le 238^e but de son histoire en Coupe du monde, devançant l’Allemagne, deuxième avec 232 unités.

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Derrière le Brésil et l’Allemagne, l’Argentine pointe à la troisième place avec 152 buts, devant la France (136), l’Italie (128), l’Espagne (108) et l’Angleterre (104).

Les Pays-Bas pointent à la huitième place avec 96 unités, juste devant l’Uruguay (89) et la Hongrie, qui ferme la marche avec 87 buts.

L’Allemagne, quadruple championne du monde, entamera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 ce dimanche face à la modeste équipe de Curaçao, qui participe pour la première fois à la Coupe du monde, dans le groupe E qui comprend également la Côte d’Ivoire et l’Équateur.