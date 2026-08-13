Jusqu’ici, ce n’est pas l’été d’Atakan Karazor. À l’issue de la saison 2025/26 qui, pour le milieu de terrain du VfB Stuttgart, après un départ plutôt poussif, s’était finalement achevée de manière assez conciliante avec une qualification pour la finale de la Coupe d’Allemagne ainsi qu’une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, Karazor nourrissait des espoirs légitimes de pouvoir représenter la Turquie à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Au final, le sélectionneur Vincenzo Montella a décidé de ne pas retenir le joueur de 29 ans. Avec Hakan Calhanoglu (Inter Milan), Ismail Yüksek (Fenerbahce Istanbul) et Salih Özcan (BVB), la concurrence était trop forte et trop prestigieuse dans l’axe du milieu défensif, si bien que Karazor, malgré sa nomination dans la présélection, a été éjecté de l’équipe turque de 26 joueurs le jour de l’annonce de la liste finale et a été condamné à regarder le Mondial, qui s’est arrêté dès la phase de groupes pour les Turcs.

Au moins, a sans doute pensé Karazor, cela lui offrait la possibilité d’être présent dès le début de la préparation estivale du VfB. Alors que certains de ses coéquipiers étaient encore en Amérique ou partaient ensuite en vacances d’été bien méritées, il pouvait tout mettre en œuvre pour se mettre en avant dès la première minute auprès du coach Sebastian Hoeneß et de son staff, et souligner ses ambitions de s’imposer comme titulaire lors de l’exercice à venir.

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Chema Andres a relégué Atakan Karazor au second plan au VfB Stuttgart

Un peu plus d’un mois plus tard, la préparation estivale bat désormais son plein. Les joueurs partis à la Coupe du monde et les vacanciers sont revenus. Mais le statut de Karazor à Stuttgart ne s’est nullement amélioré depuis le début officiel des entraînements. Bien au contraire. À environ une semaine du coup d’envoi officiel de la nouvelle saison, le joueur de 29 ans se retrouve sous une pression rarement aussi forte et risque de perdre définitivement, d’une part son rôle de titulaire, d’autre part aussi celui de leader dans l’équipe.

Qu’il doive se battre pour sa place dans le onze de départ n’est pas une situation particulièrement nouvelle pour le joueur de 29 ans. Il y a exactement un an déjà, Karazor se trouvait dans une situation similaire, lorsque le VfB a fait signer Chema Andres, un talent extrêmement prometteur du milieu de terrain en provenance du Real Madrid, et il est rapidement apparu que le coach Hoeneß savait davantage exploiter les qualités du jeune Espagnol de 21 ans que celles de son capitaine.

Karazor s’est ainsi souvent retrouvé sur le banc lors du premier tiers de la saison. Ce n’est qu’après que Chema lui-même a laissé transparaître une ou deux incertitudes dans son jeu, et alors que les résultats n’étaient pas au rendez-vous, que Hoeneß a changé son plan et a replacé Karazor dans le onze de départ aux côtés de l’indiscutable Angelo Stiller. Il y est ensuite resté jusqu’à la fin de la saison : particulièrement lors de la phase retour, Karazor a fourni un gros volume et, hormis une suspension pour accumulation de cartons jaunes et une autre après un carton rouge, il a débuté 13 des 16 matches possibles. Hoeneß ne s’est totalement passé de lui qu’à deux reprises, de manière quelque peu surprenante d’ailleurs en finale de la Coupe également.

Atakan Karazor doit-il aussi trembler pour son brassard de capitaine au VfB Stuttgart ?

Et pourtant, la situation est quelque peu différente cet été. Au VfB, Stiller reste incontournable dans l’entrejeu, si bien qu’une des deux places devant la défense est déjà attribuée. Pour le poste aux côtés de l’international allemand, Karazor et Chema, les deux rivaux de l’an dernier, sont en concurrence avec Grischa Prömel, arrivé libre en provenance de la TSG Hoffenheim.

C’est surtout ce dernier qui a laissé une forte impression lors du stage de préparation des Souabes au bord du Chiemsee bavarois, d’autant qu’il est de toute façon considéré comme le joueur absolument souhaité par l’entraîneur Hoeneß. D’un point de vue purement sportif, la situation de Karazor s’annonce donc encore nettement plus délicate que l’an dernier, lorsqu’il ne devait “que” faire face au peu expérimenté Chema.

Et il y a bien sûr aussi la question du brassard de capitaine. Karazor, qui porte tout de même le maillot du VfB depuis la saison 2019/20 et qui est ainsi l’un des visages de l’essor stuttgartois qui dure depuis des années, n’a pas seulement été un facteur important à Stuttgart en raison de ses performances sportives. Hoeneß appréciait avant tout chez lui ses qualités de leader sur le terrain et de cadre au sein du groupe.

Pour l’exercice à venir, ce rôle aussi est au moins remis en question. En marge du match amical contre le FC Everton, Hoeneß a expliqué qu’il n’avait pas encore définitivement arrêté son choix pour le capitaine. L’attaquant et chouchou du public Deniz Undav figurerait tout en haut dans l’estime de l’entraîneur du VfB, et une décision ne sera prise qu’immédiatement avant le premier match officiel en Coupe d’Allemagne contre Hansa Rostock : « Lors des matches amicaux, je n’y pense pas encore. Mais à un moment, nous prendrons bien sûr cette décision. »

Karazor a “très bien” rempli ce rôle de capitaine lors des deux dernières années, a ajouté Hoeneß, tout en précisant qu’une réflexion restait encore nécessaire. Undav, de son côté, s’est montré diplomate au sujet de la situation de celui qui est désormais un bon ami : « Même si je devais devenir capitaine, Ata restera mon capitaine. »

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Atakan Karazor a-t-il encore un avenir au VfB Stuttgart ?

Si Karazor devait effectivement perdre le brassard chez les Souabes, ce serait un indice supplémentaire que les dirigeants stuttgartois ne le placent plus tout en haut de la hiérarchie sur le plan sportif. Ces derniers temps, il se disait toutefois que le joueur de 29 ans voulait s’accrocher au VfB malgré les circonstances défavorables et ne souhaitait en aucun cas prendre la fuite. Le quotidien Bild rapporte désormais qu’une vente n’est plus exclue en cas d’offre adéquate.

Dans les médias turcs, on spécule ces jours-ci sur un intérêt de Trabzonspor. Ce serait le premier engagement du natif d’Essen en dehors de l’Allemagne. Cela dit, le VfB perdrait un joueur cadre, avec ou sans brassard, extrêmement apprécié au sein de l’équipe et surtout par Undav. Il ne fait guère de doute que cette perte aurait aussi un impact sportif dans le cadre de la triple charge. Après tout, les signes étaient déjà défavorables une fois auparavant, et au bout du compte, Karazor a malgré tout conservé sa place de titulaire.