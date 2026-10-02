L'affaire Negreira n'a pas encore refermé ses portes. Elle est même revenue en force sur le devant de la scène ces dernières heures, en parallèle avec les démarches de l'Union européenne de football, l'UEFA, concernant le dossier, et avec les déclarations de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, qui ont rouvert le débat autour de l'héritage arbitral de l'époque où José María Enríquez Negreira était vice-président de la commission technique des arbitres en Espagne.

Le journal espagnol « AS » a révélé que 20 arbitres ou responsables de l'arbitrage ayant exercé durant la période Negreira sont toujours actifs au sein du système arbitral, que ce soit sur le terrain, à la vidéo ou à des postes techniques.

Lors d'une conférence de presse à l'issue du derby de Madrid, Mourinho a évoqué le changement qu'il a constaté depuis son retour en Liga, avant d'aborder directement l'affaire Negreira, se demandant si l'homme était encore lié au dossier.

Les déclarations de l'entraîneur portugais sont intervenues au moment où l'UEFA a annoncé la poursuite de ses démarches dans l'affaire après avoir reçu des documents et des preuves fournis par le Real Madrid, dans un dossier portant sur les paiements que Negreira a reçus du Barça durant son mandat au sein de la commission technique des arbitres. L'UEFA a confirmé que l'enquête était toujours en cours, tandis que le Barça a précisé que le dossier n'avait de toute façon jamais été clos.

Parmi les noms les plus en vue toujours présents dans le paysage arbitral espagnol : « Alberola Rojas, Cordero Vega, Cuadra Fernández, De Burgos Bengoetxea, Del Cerro Grande, Díaz de Mera, Fernández Borbalán, Figueroa Vázquez, Gil Manzano, Hernández Hernández, Martínez Munuera, Milla Alvéndiz, Munuera Montero, López Toca, Pizarro Gómez, Pulido Santana, Sánchez Martínez, Trujillo Suárez, Prieto Iglesias et Torrenzo Álvarez ».

Les rôles de ces hommes se répartissent entre l'arbitrage passé et actuel, la technologie de l'arbitrage vidéo, le « VAR », ainsi que des postes techniques et administratifs au sein du système arbitral. Parmi les noms les plus en vue actuellement figurent Fernández Borbalán et Torrenzo Álvarez, qui occupent des fonctions techniques et administratives en dehors de l'arbitrage de terrain.









Negreira a été vice-président de la commission technique des arbitres entre 1993 et 2018, tandis que l'affaire a éclaté publiquement en février 2023, après des investigations concernant des paiements effectués par le Barça au profit de sociétés liées à l'ancien arbitre.

Selon ce qu'ont rapporté les enquêtes espagnoles, les paiements attribués au Barça ont dépassé 8 millions d'euros au cours des années couvertes par l'affaire, tandis que la version faisant l'objet de l'enquête affirme qu'ils correspondaient à des rapports relatifs à l'arbitrage. La véritable finalité de ces paiements, ainsi que leurs conséquences sportives et juridiques, demeure soumise à l'examen des autorités judiciaires.

Le tribunal d'instruction n° 1 de Barcelone continue d'examiner l'affaire, des témoignages restant prévus au cours du mois de novembre avant le passage aux étapes procédurales suivantes. En septembre, le tribunal avait rejeté une demande de prolongation de l'enquête de six mois supplémentaires, tout en maintenant l'instruction ouverte en raison des dépositions prévues.

Quant à Negreira lui-même, un récent rapport médico-légal a conclu à la détérioration de son état cognitif, affirmant qu'il ne disposait pas des capacités cognitives et volitives nécessaires pour comprendre la portée des procédures judiciaires, ce qui rend sa présence au procès très incertaine.

Alors que le dossier se poursuit sur le plan judiciaire et que l'UEFA agit à l'échelle européenne, l'affaire Negreira semble loin de sa conclusion, tandis que le maintien de 20 noms issus de son époque au sein du système arbitral révèle que les séquelles de cette période sont toujours présentes dans le football espagnol aujourd'hui.







