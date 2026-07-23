Nando Alonso était perplexe. Il ne s’attendait pas à cela de la part d’Edin Terzic. Le CD Derio, pensionnaire de troisième division entraîné par Alonso, affrontait le nouvel club de Terzic, l’Athletic Club de Bilbao, dans le cadre d’un match amical. Pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, c’était la première rencontre sur le banc des Basques après plus de deux ans de pause.

« J’ai été surpris quand je me suis dirigé vers le banc et que quelqu’un m’a appelé par mon nom. Je me suis retourné et il était là », a déclaré Alonso après la rencontre. « Il m’a souhaité bonne chance pour le nouveau projet à Derio. Le fait qu’il ait pris la peine de se renseigner sur mon nom et sur le fait que nous lancions un nouveau projet, je l’ai perçu comme un grand geste. J’ai eu l’impression que c’était une personne attentive, accessible, dont le côté humain est digne d’éloges. »

Ce n’a pas été le seul geste sympathique de Terzic ce jour-là, qui s’est conclu par une victoire 3-0 de Bilbao. Comme Derio n’était plus qu’à dix après la blessure d’un joueur et que l’arbitre n’autorisait plus d’autres remplacements, Terzic a lui aussi réagi. Il a fait sortir Aitor Paredes, rétablissant ainsi l’égalité numérique.

Cet épisode est emblématique des premiers jours de Terzic dans le nord de l’Espagne. Le technicien de 43 ans séduit jusqu’ici énormément par sa manière chaleureuse et empathique. Grand supporter du BVB, Terzic sait bien sûr parfaitement ce que c’est que d’être fan d’un club qui compte énormément pour toute une ville et dont le légendaire stade San Mames affiche toujours complet.

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Edin Terzic : statistiquement l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire

Un club fondé en 1898, réputé très particulier avec sa philosophie unique au monde dans le football professionnel moderne. Bilbao s’est ainsi engagé depuis plus de 110 ans à miser de manière cohérente sur des joueurs originaires du Pays basque ou qui y ont été formés. L’identité régionale et son propre centre de formation, Lezama, sont les grands piliers du seul club, avec le Real Madrid et le FC Barcelone, à n’avoir jamais été relégué de la première division espagnole.

Début mai, Bilbao avait annoncé l’arrivée de Terzic. L’accord avait suscité un grand enthousiasme chez les supporters, qui n’en reviennent toujours pas qu’un entraîneur de ce calibre ait rejoint leur club. Malgré un contrat en cours, Terzic avait quitté le BVB en juin 2024, avec comme point final la finale de Ligue des champions perdue contre le Real Madrid (0-2). Il est le dernier coach à avoir offert un titre à Dortmund (Coupe d’Allemagne 2021).

Depuis, les offres venues d’Allemagne et de l’étranger se sont multipliées pour Terzic. De Francfort à Wolfsburg, en passant par Monaco, Tottenham et Chelsea, il y en a eu de toutes parts. Rien d’étonnant quand on prend en compte un fait souvent négligé, notamment en Allemagne : Terzic, né à Menden, est l’un des meilleurs techniciens allemands de l’histoire en nombre de points.

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Edin Terzic à Bilbao : première déclaration en basque

Jusqu’ici, il a dirigé 128 matches (75 victoires, 24 nuls, 29 défaites) en tant qu’entraîneur principal seul responsable, avec une moyenne de 1,95 point par match. En dehors du Bayern Munich et du Borussia, aucun entraîneur allemand comptant au moins 75 et au maximum 300 matches officiels n’a fait mieux sur ce plan, dans toute l’histoire !

« Kaixo, eskerrik asko athleticzales oso pozik nago hemen egoteagatik », a été la première déclaration de Terzic le 7 juillet lors de sa présentation officielle dans une salle de presse comble, après quoi un maillot à son nom avec le numéro 52 lui a été remis, puisqu’il est le 52e entraîneur de l’histoire de Bilbao. La traduction du basque : « Bonjour, merci beaucoup Athleticzales, je suis très heureux d’être ici. »

Le président Jon Uriarte, récemment confirmé à son poste jusqu’en 2030, avait auparavant parlé d’une « journée très importante pour le club ». Terzic aurait été son candidat rêvé pour succéder à Ernesto Valverde. Le technicien de 62 ans avait quitté ses fonctions d’entraîneur de l’Athletic après trois passages au total et plus de 500 matches officiels. « Nous avons vu chez vous de grandes qualités footballistiques et un potentiel dynamique. Et surtout, dès le premier jour, de l’enthousiasme pour un défi aussi différent et motivant que celui de l’Athletic », a déclaré Uriarte au sujet de Terzic.

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Bilbao sort d’une saison désastreuse

C’est toutefois Mikel Gonzalez qui avait ficelé l’opération, lui qui était également assis à côté de Terzic. L’homme de 38 ans est directeur général du football professionnel à Bilbao et était déjà en contact depuis un certain temps avec l’ancien de Dortmund. Lorsque les Basques s’étaient inclinés 4-1 sur le terrain du BVB en Ligue des champions en octobre dernier, Terzic avait aussi rencontré pour la première fois le président Uriarte. Gonzalez a remercié Terzic d’avoir choisi Bilbao « et non de grands clubs qui jouent dans les meilleures compétitions ». Il a souligné que la philosophie de l’Allemand aux racines bosniennes correspondait parfaitement au club et que « les gens ressentiront un lien fort avec lui ».

Si l’arrivée de Terzic a déclenché un vent d’optimisme, cela tient surtout à la saison passée. Elle a été désastreuse pour Bilbao. La 12e place a représenté le pire classement depuis 2018, la première place de relégable n’étant finalement qu’à trois petits points, tandis que la qualification pour la Conference League n’était, elle aussi, qu’à six points.

Bilbao a toutefois fait partie des passoires du championnat et affiché une attaque émoussée : seuls quatre clubs ont encaissé plus de buts et seuls quatre en ont marqué moins. En demi-finale de la Coupe du Roi, l’équipe a ensuite, pour ajouter à la frustration, cédé face au rival local de San Sebastian. Après la victoire en Coupe en 2024 et deux années en Europe, les semaines à l’anglaise régulières ne seront donc plus d’actualité pour Bilbao la saison prochaine.

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Edin Terzic qualifié de « plus récent bourreau de Luis Enrique »

Cela pourrait en revanche faciliter le travail de Terzic, qui accueillera bientôt dans son effectif trois champions du monde fraîchement sacrés avec Unai Simon, Aymeric Laporte et Nico Williams. Les supporters rouge et blanc aspirent à un changement complet et placent tous leurs espoirs en « le plus récent bourreau de Luis Enrique », comme Terzic a été qualifié par le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo. La raison ? Il a été le dernier entraîneur à battre le Paris Saint-Germain en phase à élimination directe de la C1.

Pour mettre en œuvre ses idées, Terzic a fait venir dans son staff, en plus de son adjoint de longue date Sebastian Geppert, l’aide de deux autres personnes. Le Bulgare de 35 ans Peter Gaydarov a été débauché du Bayern Munich après cinq ans, où il entraînait dernièrement les U19. À cela s’ajoute avec Oscar de Marcos une véritable légende du club. Avec 573 matches officiels pour Bilbao, le joueur de 37 ans est le deuxième plus capé de l’histoire du club. « Il ne se passait pas trois phrases sans qu’il soit mentionné. Quand j’ai compris à quel point Oscar est important pour ce club, j’ai dit : je dois travailler avec lui », a expliqué Terzic.

Terzic n’a pas seulement profité de sa pause de deux ans pour multiplier les voyages avec sa famille, à laquelle il n’avait pas consacré assez de temps depuis trop longtemps. Il a aussi rencontré de nombreux spécialistes de domaines très variés. Il s’est par exemple formé sur le thème de l’intelligence artificielle comme aide à l’analyse de données.

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Edin Terzic a échangé avec Jupp Heynckes et Hansi Flick

Il a également été en contact avec le maître Jupp Heynckes, jusqu’alors seul entraîneur allemand de l’histoire du club de Bilbao, qui, après ses deux passages (de 1992 à 1994 et de 2001 à 2003), est encore vénéré en ville sous le nom de « Don Jupp ». Terzic est aussi passé voir Hansi Flick à Barcelone, car « je voulais découvrir ce qui a changé pour eux entre la Bundesliga et la Liga ».

Les retrouvailles avec Flick arriveront bientôt. Terzic commencera directement avec trois matches de championnat en l’espace de huit jours, et lors de la 2e journée, l’équipe se déplacera chez le Barça. Le coup d’envoi sera donné à San Mames contre le FC Séville. À ce moment-là se déroulera l’« Aste Nagusia », la plus grande fête de la ville à Bilbao. La fête pourrait y être encore plus grande si Terzic fêtait une victoire pour ses débuts en match officiel.