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Le Borussia Dortmund s’est incliné dimanche soir face au Bayer Leverkusen. Leader de Bundesliga, il avait pris l’avantage grâce à un superbe but de Félix Nmecha, mais n’a ensuite pas résisté à des visiteurs très incisifs : 1-2. Dortmund ne compte plus qu’un point d’avance sur le Bayern Munich, qui n’a pas marqué samedi contre le Hamburger SV. Leverkusen revient à deux points de Dortmund.

À Dortmund, Joey Veerman formait avec Jobe Bellingham le duo chargé de protéger la défense. L’international néerlandais a vu Nmecha ouvrir le score de superbe manière. L’Allemand s’est faufilé entre deux adversaires avant de conclure d’un tir placé dans le petit filet opposé.

Ibrahim Maza est l’un des joueurs les plus en vue de Leverkusen cette saison. L’Algérien a tenté sa chance à une trentaine de mètres et sa frappe puissante est passée de peu à côté du but de Gregor Kobel.

Patrik Schick s’est procuré une occasion encore plus nette peu après. Tout près de Kobel, le Tchèque a tiré directement sur le gardien suisse, qui a réagi rapidement pour éviter l’égalisation. Nathan Tella a ensuite manqué de peu le ballon sur le rebond.

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Afonso Moreira a tenté sa chance à son tour, sans parvenir non plus à battre Kobel. Le gardien a détourné une frappe puissante du Portugais qui prenait la direction de la lucarne. Dortmund a répliqué par Serhou Guirassy, qui a repris de volée une parfaite passe en profondeur de Veerman, mais a envoyé le ballon au-dessus.

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En seconde période, Leverkusen a fini par égaliser, une récompense méritée. Trouvé sur un corner d’Aleix García, Schick a inscrit son centième but en Bundesliga d’une belle tête piquée : 1-1.

Leverkusen a pris confiance et en a profité pour passer devant au Signal Iduna Park. Equi Fernandez a marqué d’une belle tête sur une passe de Moussa Diaby : 1-2.

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Grâce à plusieurs contre-attaques, le très rapide Diaby a eu l’occasion de sceller définitivement le sort du match, mais il s’est à chaque fois heurté à Kobel, qui a maintenu Dortmund dans la rencontre.

Dortmund est toutefois passé complètement à côté de son match. Sans se créer la moindre occasion sérieuse dans le temps additionnel, le club subit une défaite douloureuse. C’est aussi la première défaite de la saison en Bundesliga pour les Jaune et Noir.