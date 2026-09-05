Le Borussia Dortmund a fait preuve de résilience samedi. Les Schwarzgelben semblaient se diriger vers un retard rédhibitoire de 2-0 face à un TSG Hoffenheim supérieur, mais durant la dernière demi-heure, les visiteurs se sont montrés d’une efficacité redoutable : 2-3. Serhou Guirassy, Fábio Silva et un but contre son camp d’Albian Hajdari ont permis l’incroyable remontée de Dortmund, où Joey Veerman est entré en jeu au début de la seconde période. Après deux matches de Bundesliga, Dortmund compte six points. Hoffenheim n’a toujours aucun point pour le moment.

Hoffenheim, avec Mats Rots et Wouter Burger titulaires, a eu la maîtrise du jeu durant le début de match. Adam Hlozek s’est particulièrement illustré. La frappe de l’attaquant tchèque est passée de peu au-dessus du but de Gregor Kobel.

Le Suisse a dû intervenir peu après pour détourner de justesse en corner une excellente tentative d’Adam Daghim qui prenait la direction de la lucarne opposée. Kobel a de nouveau maintenu son équipe à flot quelques instants plus tard grâce à un réflexe félin sur une tête de Hlozek.

Il était clair qu’Hoffenheim était la meilleure équipe et, juste avant la pause, la formation de Christian Ilzer a logiquement pris l’avantage. Vladimír Coufal a remis en retrait pour Leon Avdullahu, qui a inscrit son quatrième but chez les professionnels d’une superbe frappe enroulée : 1-0.

Dix minutes après la pause, le score est même passé à 2-0. Tim Lemperle a pris le dessus avec une facilité déconcertante sur le défenseur de Dortmund Joane Gadou avant de marquer via la jambe du malheureux Waldemar Anton.

Anton ne s’est pas laissé abattre et s’est montré très précieux peu après sur le but qui a relancé Dortmund. Le défenseur monté aux avant-postes a servi Guirassy sur sa droite, et celui-ci a trompé le gardien Oliver Baumann d’un petit ballon piqué : 2-1.

Dortmund a pris confiance après ce but et a rapidement égalisé par l’ex-joueur du PSV Fábio Silva, lancé par Guirassy et qui a trouvé la lucarne opposée du gauche : 2-2.

Cinq minutes avant le terme, la situation est devenue encore plus folle pour Dortmund. Silva a servi le remplaçant et débutant Ethan Nwaneri, dont la tentative a fini au fond via le défenseur d’Hoffenheim Hajdari : 2-3.