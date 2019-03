Le Borussia Dortmund prévient Manchester United que Sancho n'est pas à vendre

Le club de la Ruhr est déterminé à garder sa pépite anglaise, même si l'intérêt de Manchester United se fait de plus en plus pressant.

Le ne compte pas se séparer de Jadon Sancho lors du prochain mercato. C'est ce qu'a clamé et répété le directeur sportif de la formation allemande, Michael Zorc.

Sancho réalise une saison fantastique en , symbolisée notamment par les 8 buts et les 10 passes décisives qu'il a réussis en 25 rencontres de championnat. Il s'est aussi fait remarquer en Ligue des Champions, avec plusieurs performances éclatantes en dépit de son faible vécu à ce niveau.

Logiquement, Sancho a attiré le regard et les sollicitations de plusieurs grandes écuries continentales. Celui qui était arrivé à Signal-Iduna Park en provenance de a notamment séduit .

Selon plusieurs sources concordantes, les Red Devils sont disposés à débourser jusqu'à 95M€ pour s'attacher les services de l'international anglais. Ce gros montant était initialement réservé au recrutement d'un défenseur central de métier, mais la direction est prête à changer ses plans pour voir Sancho enfiler le maillot des Diables Rouges.

Le Borussia l'a cadenassé

MU est disposé à taper gros, mais du côté de Dortmund, on est aussi déterminés à faire face à toute approche extérieure. Dans une interview accordée à Sport Bild, le directeur Michael Zorc a d'ailleurs affirmé clairement que le club n'était pas vendeur quelle que soit l'offre reçue pour le natif de Camberwell. "Jadon va jouer à Dortmund la saison prochaine et on établit nos plans avec lui".

Pour rappel, Sancho a rejoint Dortmund en aout 2017 et son transfert avait à l'époque fait beaucoup de bruit. Durant sa première saison en , il n'a disputé que 19 matches. Mais, la seconde a été nettement plus fournie puisqu'il s'est imposé comme l'un des principaux joueurs de l'équipe. Dans l'effectif pro, il n'y a d'ailleurs que quatre éléments qui présentent plus de temps de jeu que lui.