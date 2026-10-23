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Le Borussia Dortmund, poids lourd du football allemand, s’est associé à son sponsor principal, Vodafone, pour lancer une initiative numérique incitant les supporters présents au Signal Iduna Park à garder leur téléphone portable dans leur poche. Ceux qui s’abstiendront de regarder leur écran lorsque le ballon sera en jeu cumuleront des points pour tenter de remporter des récompenses exclusives du BVB.

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Des supporters récompensés pour avoir délaissé leur téléphone

Le club de Bundesliga a intégré à son application officielle BVB une fonctionnalité facultative, « Fan Mode », destinée à réduire les distractions liées aux téléphones portables dans les tribunes lors des matches à domicile. Disponible sur les appareils iOS et Android pour les spectateurs qui activent la localisation afin de confirmer leur présence au stade, elle fonctionne comme le mode avion. Une fois activée et verrouillée, l’application attribue des points pour chaque minute pendant laquelle le téléphone reste inutilisé au cours du match.

Une enquête révèle la place croissante des distractions dans les tribunes

Annoncée sur le site officiel du club, cette initiative fait suite à une enquête menée par Vodafone en 2023 auprès de 1 000 habitués des stades. Celle-ci a révélé que 63 % d’entre eux utilisent fréquemment leur téléphone pendant les matches, tandis que les selfies, les diffusions en direct et les réseaux sociaux dans les tribunes suscitent une frustration croissante.

Soulignant la volonté de préserver l’ambiance des jours de match, le directeur général de Dortmund, Carsten Cramer, a déclaré : « Avec Vodafone, nous avons un partenaire qui comprend non seulement ce que la technologie permet de faire, mais aussi quand elle doit s’effacer. ‹ Fan Mode › envoie un message fort : une entreprise technologique mondiale met ici sa capacité d’innovation au service de la protection d’une expérience qu’aucune technologie ne peut remplacer.

Plus de 81 000 personnes dans le stade, qui chantent, encouragent leur équipe et retiennent leur souffle ensemble : cet instant présent est irremplaçable. Et c’est précisément ce que nous plaçons ensemble au premier plan. »

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Le dirigeant de Vodafone soutient l’initiative au stade

Les spectateurs peuvent consulter leur téléphone à la mi-temps, mais doivent réactiver le réglage dans l’application pour la seconde période. L’attribution des points prend fin au coup de sifflet final. Les supporters qui déverrouilleront le moins souvent leur écran et accumuleront le plus de points pourront remporter des maillots du BVB dédicacés et des bons d’achat pour la boutique du club.

Prochains matchs BVB Bundesliga 12:30 SGE Regarder

Invitant les supporters à profiter du spectacle en direct, le directeur général de Vodafone Allemagne, Marcel de Groot, a ajouté : « Quand on assiste à un match de football, on devrait vivre l’instant et les émotions, pas seulement regarder l’écran de son téléphone. Laissons plus souvent nos smartphones dans nos poches au stade et concentrons-nous plutôt sur ce qui se passe sur le terrain et dans les tribunes. »

Première officielle face à Francfort

Les supporters pourront tester cette nouvelle fonctionnalité de l’application pour la première fois lorsque Dortmund recevra l’Eintracht Francfort en Bundesliga au Signal Iduna Park, samedi 24 octobre. Plus de 81 000 spectateurs sont attendus dans les tribunes pour cette rencontre du week-end, à l’occasion du lancement du dispositif par le club. Après ce lancement samedi, le programme de récompenses restera actif pour tous les matches à domicile suivants jusqu’à la fin de la saison.