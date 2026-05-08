Le Borussia Dortmund inflige une lourde défaite à l'Eintracht Francfort dans la course à la qualification européenne

Le Borussia Dortmund a battu l'Eintracht Francfort 3-2. Pourtant, les visiteurs avaient idéalement lancé la rencontre, mais ils ont vu leur avantage initial s'évanouir avant la mi-temps. Les Francfortois laissent ainsi s'échapper des points précieux dans la course à la qualification européenne.

L’Eintracht a pourtant idéalement entamé la rencontre en ouvrant le score dès la première minute. Juste sous le Gelbe Wand, Can Uzun a récupéré le ballon à la suite d’une action confuse et, sans hésiter, a enroulé sa frappe dans le coin opposé : 0-1.

Dortmund a ensuite mis un peu de temps à prendre le contrôle du match, mais a tout de même frappé juste avant la mi-temps. Après une contre-attaque rapide, Julian Ryerson a centré le ballon depuis le flanc droit dans la surface de réparation. Serhou Guirassy était là, au bon endroit, pour ne laisser aucune chance au gardien Michael Zetterer : 1-1.

Juste avant la mi-temps, le BVB a complètement renversé la vapeur : bien monté aux avant-postes, Nico Schlotterbeck a surgi dans la surface pour reprendre un centre en retrait de Maximilian Beier et pousser le ballon au fond (2-1).

À la 72^e minute, Samuele Inácio a définitivement scellé le sort de la rencontre en inscrivant son premier but pour le BVB. Le jeune joueur s’est d’abord enlisé dans la surface, mais le ballon est revenu à Beier. Ce dernier a gardé son sang-froid et a remis le ballon devant le but. Inácio a alors réagi avec vivacité et l’a glissé dans le petit filet : 3-1.

À trois minutes du terme, les visiteurs ont toutefois relancé le suspense. Ansgar Knauff a pénétré dangereusement dans la surface du Borussia et, après un rebond sur le gardien Gregor Kobel, a servi Jonathan Burkardt, qui a poussé le ballon dans le but vide (3-2). Score final.

Après le succès du Borussia, l’Eintracht doit désormais regarder vers Fribourg et Augsbourg. Septième, Fribourg est actuellement en course pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Francfort, un point derrière (44), et Augsbourg, trois points plus bas, ont encore une rencontre à disputer.