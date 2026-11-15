Le Borussia Dortmund essuie de vives critiques de la part de ses supporters après deux décisions controversées

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Une partie des supporters du Borussia Dortmund en a assez du club pour deux raisons. Sur X, les réactions se multiplient sous le dernier message du BVB.

En 2024, le Borussia Dortmund a signé un contrat de trois ans avec Rheinmetall. Rheinmetall fabrique notamment des chars, des munitions, des canons et des systèmes de défense aérienne.

À l’époque, cet accord de sponsoring avait déjà suscité de nombreuses réactions négatives. Une partie des supporters était en colère et de vives protestations avaient eu lieu.

Des banderoles avaient été déployées dans le stade, un faux char avait été installé devant le Signal Iduna Park et des actions de protestation silencieuse avaient été organisées. Plus de 90 groupes de supporters y avaient participé.

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Dortmund a désormais décidé de ne pas poursuivre cette collaboration. Cette décision a provoqué la colère d’une autre partie des supporters.

Selon eux, la direction a cédé à un mouvement ultra (souvent de gauche ou pacifiste). Ils dénoncent également une « morale sélective », puisque le club a également conclu des accords avec plusieurs opérateurs de paris.

Mais la principale critique adressée au club cette semaine concerne la manière dont il a géré la situation de Felix Nmecha. Le milieu de terrain avait « déposé sa couronne pour Jésus-Christ » après avoir marqué contre le SV Elversberg.

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En Allemagne, cette célébration a suscité la polémique. Mais selon Nmecha, il n’avait rien voulu dire de mal par ce geste.

« Mon message n’a jamais eu pour but de promouvoir l’intolérance, la discrimination ou la haine sous quelque forme que ce soit. En tant que chrétiens, notre message est un message d’amour et de respect envers chacun, quels que soient son origine, ses convictions ou sa vision du monde. »

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La direction du club a toutefois décidé d’interdire à Nmecha de célébrer à nouveau de cette manière. Une partie des supporters a critiqué cette décision. Sous le dernier message du club (ci-dessous), les réactions s’enflamment.