Le Borussia Dortmund devra battre son record de transfert pour s'attacher les services du jeune prodige Konstantinos Karetsas (18 ans)

Le Borussia Dortmund voit en Konstantinos Karetsas le successeur idéal de Julian Brandt, selon Florian Plettenberg de Sky Sport. Mais la demande financière du KRC Genk pourrait bien contrarier ces plans : le club belge réclame pas moins de 35 millions d’euros pour son milieu offensif.

Malgré son jeune âge, le milieu offensif a déjà disputé 92 matchs sous les couleurs de Genk, inscrivant 6 buts et délivrant 23 passes décisives ; des statistiques qui attestent de son potentiel. La saison dernière, il a particulièrement brillé en offrant quatorze passes décisives toutes compétitions confondues.

Né à Genk et ayant choisi en février 2025 de porter les couleurs de la Grèce, le joueur attire depuis plusieurs années l’attention des grands clubs. Un départ cet été apparaît donc comme une étape logique, mais le club limbourgeois maintient une exigence financière de 35 millions d’euros.

Si Genk parvenait à obtenir cette somme, son record de transfert serait pulvérisé. Le record actuel est détenu par Tolu Arokodare, cédé l’été dernier à Wolverhampton pour 26 millions d’euros.

Selon la presse allemande, ce tarif pourrait poser problème, non seulement en raison de l’exigence des Belges, mais aussi parce que Dortmund est réputé pour ne pas s’aventurer dans des dépenses excessives. Ousmane Dembélé, recruté 35 millions d’euros en 2016, demeure le transfert le plus onéreux de l’histoire du club.

Les discussions entre les deux clubs ont traîné sans aboutir, mais les deux parties explorent à nouveau une issue. Le directeur technique de Dortmund, Ole Book, pousse pour finaliser l’opération.

Récemment, l’AC Milan a également été cité comme destination potentielle pour Karetsas. L’entraîneur Rúben Amorim serait particulièrement séduit par ce joueur qui compte dix sélections en équipe nationale grecque. Galatasaray suit également de près la situation du « Messi grec », sous contrat à Genk jusqu’en milieu d’année 2029.