Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-TRAININGGetty Images
Adhe Makayasa
Traduit par

Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga, décide de ne pas renouveler son contrat de sponsoring controversé avec Rheinmetall, le plus grand fabricant d’armes d’Allemagne

Suivez GOAL sur Google

Le Borussia Dortmund a confirmé qu’il ne renouvellerait pas son contrat de sponsoring controversé avec le fabricant d’armes allemand Rheinmetall à son expiration, en juin 2027. Ce partenariat commercial suscite une vive opposition parmi les supporters du club de Bundesliga depuis sa signature en 2024.

Publicité

Le vote des membres entraîne la fin du partenariat commercial

Le président de Dortmund, Carsten Cramer, a annoncé la décision vendredi : le partenariat de trois ans prendra donc fin comme prévu le 30 juin 2027. L’association avec l’entreprise de défense a divisé les supporters à des degrés divers, poussant même certains à cesser complètement de soutenir le club. Lors de l’assemblée générale annuelle de 2024, les membres du club avaient officiellement adopté une motion demandant à la direction de ne pas prolonger cet accord.

Le président du club prend en compte l’opposition des supporters

Présentée comme un « partenaire champion » dont les banderoles occupent une place de choix sur les panneaux publicitaires au bord du terrain les jours de match, l’entreprise est restée au cœur des débats au Signal Iduna Park.

Fondée en 1889 sous le nom de « Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft », l’entreprise a été l’un des plus grands fabricants d’armes d’Allemagne pendant les deux guerres mondiales et a eu recours au travail forcé tout au long de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un entretien publié vendredi sur le site officiel du club, Cramer a reconnu la force des réactions des membres et des supporters à ce partenariat : « Naturellement, nous en avons tenu compte dans nos discussions avec Rheinmetall et nous avons pris cela au sérieux. Nous savons bien sûr que notre partenariat suscite la controverse depuis le début. »

Publicité
Publicité

Le départ du sponsor réduit la marge de manœuvre budgétaire

La fin de ce lucratif accord laissera un manque à gagner notable dans les recettes commerciales du club westphalien lorsque le contrat actuel arrivera à échéance, à la fin de la saison prochaine. Lors de la signature de l’accord en 2024, des médias allemands avaient rapporté que ce contrat de sponsoring pouvait rapporter jusqu’à 9 millions d’euros (10 millions de dollars) par an au poids lourd de la Bundesliga.

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Évoquant les conséquences financières de la fin de cette relation commerciale, Cramer a expliqué que la direction devait désormais revoir ses futurs budgets : « À partir de l’été 2027, nous perdrons les revenus issus du contrat de sponsoring. C’est un fait. Cela réduit notre marge de manœuvre financière. Nous devrons revoir les priorités de nos investissements prévus et examiner attentivement comment trouver des solutions viables. »

Un prétendant au titre se prépare à affronter Gladbach

Alors que la direction cherche de nouvelles recettes commerciales en vue de 2027, l’entraîneur Niko Kovac a mené son équipe à un bon début de saison sur le terrain. Deuxième de Bundesliga avec 21 points en neuf matches, Dortmund n’est devancé par le Bayern Munich, leader du classement, qu’à la différence de buts. Après la trêve internationale de novembre, Dortmund retrouvera le championnat samedi 21 novembre, sur le terrain du Borussia Monchengladbach.