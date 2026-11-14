Le Borussia Dortmund, club de Bundesliga, décide de ne pas renouveler son contrat de sponsoring controversé avec Rheinmetall, le plus grand fabricant d’armes d’Allemagne

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Le Borussia Dortmund a confirmé qu’il ne renouvellerait pas son contrat de sponsoring controversé avec le fabricant d’armes allemand Rheinmetall à son expiration, en juin 2027. Ce partenariat commercial suscite une vive opposition parmi les supporters du club de Bundesliga depuis sa signature en 2024.

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Le vote des membres entraîne la fin du partenariat commercial

Le président de Dortmund, Carsten Cramer, a annoncé la décision vendredi : le partenariat de trois ans prendra donc fin comme prévu le 30 juin 2027. L’association avec l’entreprise de défense a divisé les supporters à des degrés divers, poussant même certains à cesser complètement de soutenir le club. Lors de l’assemblée générale annuelle de 2024, les membres du club avaient officiellement adopté une motion demandant à la direction de ne pas prolonger cet accord.

Le président du club prend en compte l’opposition des supporters

Présentée comme un « partenaire champion » dont les banderoles occupent une place de choix sur les panneaux publicitaires au bord du terrain les jours de match, l’entreprise est restée au cœur des débats au Signal Iduna Park.

Fondée en 1889 sous le nom de « Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft », l’entreprise a été l’un des plus grands fabricants d’armes d’Allemagne pendant les deux guerres mondiales et a eu recours au travail forcé tout au long de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un entretien publié vendredi sur le site officiel du club, Cramer a reconnu la force des réactions des membres et des supporters à ce partenariat : « Naturellement, nous en avons tenu compte dans nos discussions avec Rheinmetall et nous avons pris cela au sérieux. Nous savons bien sûr que notre partenariat suscite la controverse depuis le début. »

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Le départ du sponsor réduit la marge de manœuvre budgétaire

La fin de ce lucratif accord laissera un manque à gagner notable dans les recettes commerciales du club westphalien lorsque le contrat actuel arrivera à échéance, à la fin de la saison prochaine. Lors de la signature de l’accord en 2024, des médias allemands avaient rapporté que ce contrat de sponsoring pouvait rapporter jusqu’à 9 millions d’euros (10 millions de dollars) par an au poids lourd de la Bundesliga.

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Évoquant les conséquences financières de la fin de cette relation commerciale, Cramer a expliqué que la direction devait désormais revoir ses futurs budgets : « À partir de l’été 2027, nous perdrons les revenus issus du contrat de sponsoring. C’est un fait. Cela réduit notre marge de manœuvre financière. Nous devrons revoir les priorités de nos investissements prévus et examiner attentivement comment trouver des solutions viables. »

Un prétendant au titre se prépare à affronter Gladbach

Alors que la direction cherche de nouvelles recettes commerciales en vue de 2027, l’entraîneur Niko Kovac a mené son équipe à un bon début de saison sur le terrain. Deuxième de Bundesliga avec 21 points en neuf matches, Dortmund n’est devancé par le Bayern Munich, leader du classement, qu’à la différence de buts. Après la trêve internationale de novembre, Dortmund retrouvera le championnat samedi 21 novembre, sur le terrain du Borussia Monchengladbach.