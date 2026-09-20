Harry Kane était d’humeur à faire la fête. « Ça devrait », avait-il assuré, « être un week-end amusant. » Mais le buteur record n’était de loin pas le seul à voir d’un très bon œil la traditionnelle sortie du Bayern Munich à la Wiesn. Avant la trêve internationale, on a d’abord fêté ça dimanche après-midi. Et il y avait largement de quoi après le festival offensif contre l’Union Berlin (7-0).

Le fait que les Munichois ne soient pour l’instant que deuxièmes du classement derrière le Borussia Dortmund ? Cela pourra au plus tard se régler lors du duel du 31 octobre. « Nous sommes totalement détendus », a déclaré le patron du club Jan-Christian Dreesen lors de la visite à l’Oktoberfest : « Là-dessus, nous sommes complètement détendus. Nous sommes le poursuivant de Dortmund et nous allons bien les chasser. » Après un 7-0, a ajouté le patron du club Uli Hoeneß, d’abord, « tout va bien ».

Prêt à faire la fête, il n’y avait pas que Kane, qui, lors de son 98e match de Bundesliga, a atteint la barre des 100 buts à une vitesse record grâce à un doublé et compte désormais 101 réalisations. Jamal Musiala affichait lui aussi une excellente humeur, lui qui a signé l’« ouverture du tonneau » (18e) contre les Köpenickers. « Je me sens très bien », a-t-il assuré, visiblement heureux, après sa première apparition sur 90 minutes depuis mars, avant d’ajouter : « Je me réjouis de ce qui arrive. » Cela valait avant tout pour son voyage vers l’équipe d’Allemagne, dimanche soir, à Herzogenaurach.

Que portait donc Michael Olise à l’Oktoberfest ?

Le principal artisan du spectacle avant la trêve internationale était toutefois une fois de plus l’homme à qui faire la fête semble déplaire, du moins en public. Michael Olise a pour la première fois réussi un triplé avec le Bayern Munich, ce qui ne rendait certes qu’imparfaitement compte de l’extraordinaire niveau de sa prestation. « C’est un super joueur », a salué Musiala. Oui, a renchéri Kane, « c’est un joueur impressionnant », mais pas seulement : « C’est quelqu’un avec un si bon caractère. »

Et Olise ne serait pas Olise s’il n’avait pas, là aussi à l’Oktoberfest, livré une apparition assez curieuse. Il portait certes la tenue bavaroise obligatoire dans l’édition FC Bayern Munich, mais l’avait associée à un bonnet bleu Schtroumpf avec une croix violette. En plus de cela, il avait laissé ses cheveux retomber sur son visage, si bien que très peu de celui-ci était visible.

Quoi qu’il en soit. Au Bayern Munich, on prend Olise comme il est. L’entraîneur Vincent Kompany, lui non plus guère suspect d’exubérance en règle générale, n’a pas pu s’empêcher de louer le Français réputé si peu expressif. C’est le « package global », a-t-il dit, qui l’impressionne tant chez Olise. « Pas seulement le footballeur » l’enthousiasme, « mais aussi la manière dont il est en tant qu’homme ». Sur le terrain, en tout cas, a ajouté Kompany, « il suit sa ligne, il joue déjà à ce niveau depuis presque deux ans et demi ». Et ce niveau, a souligné Musiala, « est exceptionnel ».





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Pourquoi Vincent Kompany aime la Wiesn

Comme la recrue Ismael Saibari a elle aussi inscrit, après son entrée en jeu au poste d’ailier gauche, son premier but pour les Munichois et que Serge Gnabry a effectué son retour à temps avant les matches internationaux, le directeur sportif Max Eberl était lui aussi de très, très bonne humeur. « Je pense que cela ne peut pas mieux se passer », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Nous voulions aborder la trêve internationale avec un résultat impressionnant. Nous y sommes parvenus. »

Même Kompany, d’ordinaire si maître de lui, avait du mal à cacher à quel point la Wiesn tombait bien pour lui, surtout parce qu’il peut vraiment en profiter grâce à la trêve internationale. « Je veux y aller », a-t-il déclaré, « parce que c’est un bon moment avec la famille et les amis. Je veux simplement faire quelque chose de normal. » La période à venir, d’abord plutôt libre de travail, va lui donner de « l’énergie supplémentaire » : « Et ensuite viendra la concentration totale sur la prochaine phase. »

Il s’agit bien sûr de remporter un triplé.