« Un début satisfaisant mais insuffisant ». C'est par cette formule que Xavi Hernandez, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, a résumé sa première semaine à la tête du staff technique néerlandais, affirmant que son ambition dépasse la simple récolte de points pour imposer une identité offensive plus efficace et plus tranchante.

La légende du Barça et champion du monde avec l'Espagne s'est réjoui de l'ambiance au sein du rassemblement de la sélection néerlandaise, mais il a insisté sur la nécessité de corriger le volet offensif avant les deux prochains matches de son équipe en Ligue des nations de l'UEFA.

Xavi souhaite que la sélection néerlandaise retrouve le même enthousiasme offensif affiché jeudi dernier, lorsqu'elle a réussi, par ses attaques incessantes, à contraindre la sélection allemande à concéder le match nul dans les dernières minutes dans la capitale Amsterdam.

Xavi a déclaré, dans des propos rapportés par l'agence « Reuters » : « Le plus important est toujours de récolter les trois points, et je suis heureux d'y être parvenus, mais nous devons livrer une meilleure prestation, surtout en première période, où nous n'avons pas suffisamment pressé. Cela dit, je suis pleinement satisfait après une semaine de travail acharné. »

Le technicien espagnol n'a pas manqué l'occasion de saluer le nouveau visage de l'attaque néerlandaise, Mees Meerdink, l'attaquant de l'AZ Alkmaar, qui a rapidement volé la vedette. Après une première apparition en tant que remplaçant face à l'Allemagne, le jeune joueur a mené la sélection de son pays à la victoire contre la Serbie en inscrivant un doublé lors de son premier match comme titulaire sous le maillot de la sélection A.

Xavi a commenté : « Mees est un joueur extrêmement travailleur, et il comprend parfaitement notre style de jeu. Il a apporté à l'équipe bien plus que ses seuls buts, même si ces buts avaient sans aucun doute une grande valeur. Sa prestation avec l'équipe a été formidable. »

La sélection néerlandaise se prépare à deux échéances importantes, puisqu'elle se rendra en Grèce à Thessalonique jeudi, avant de recevoir la Serbie à Eindhoven dimanche prochain.

Xavi a été clair sur les aspects à améliorer, expliquant : « Par exemple, il y a eu de nombreux moments où nous avions besoin d'exploiter les espaces, mais nous ne l'avons pas fait. C'est un point que nous devons améliorer, en plus d'autres choses comme élargir le jeu et faire circuler le ballon plus rapidement. »

Il a conclu ses propos sur une note optimiste : « Mais le plus important, c'est que nous créons beaucoup d'occasions. Les joueurs se sentent à l'aise sur le terrain avec le plan que nous mettons en place, donc beaucoup de choses vont dans le bon sens. »







