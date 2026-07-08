Selon un article publié ce mercredi, la Fédération argentine de football traverse une crise majeure, alors que l’équipe nationale se prépare à disputer la Coupe du monde 2026 et que la polémique enfle autour de la sélection.

Selon le site « Foot Mercato », les décisions de l’arbitre François Litxer ont suscité une vague de critiques sans précédent. L’entraîneur Hossam Hassan a dénoncé le match, le qualifiant de « truqué », tandis que de nombreux joueurs égyptiens ont affirmé que leur équipe nationale avait été privée d’une qualification historique par la « FIFA » au profit de l’Argentine. Les accusations de partialité se sont propagées à vitesse grand V sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale.

Pour nombre d’observateurs, cette rencontre est désormais le symbole d’un Mondial 2026 où chaque décision impliquant l’Albiceleste est automatiquement remise en question.

Critiques virulentes contre la FIFA

Cette polémique n’est pas isolée : depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la Fédération internationale de football (FIFA) fait l’objet de vives critiques concernant sa gestion, ses relations avec plusieurs dirigeants politiques, dont Donald Trump, et son organisation générale de la compétition.

Les relations publiques entre Gianni Infantino et plusieurs responsables argentins alimentent les soupçons depuis des mois, tandis que les théories du complot se multiplient après chaque match de la sélection argentine.

En Europe, de nombreuses voix réclament davantage de transparence dans le fonctionnement de l’instance mondiale, et plusieurs pays de l’Union européenne ont appelé à une enquête sur les relations de Gianni Infantino et ses méthodes de gestion, notamment après l’intervention de Donald Trump visant à annuler le carton rouge infligé à Folarin Balogun.

Dans ce climat extrêmement tendu, les détracteurs de la FIFA interprètent immédiatement chaque décision arbitrale en faveur de l’Argentine comme une preuve supplémentaire, tandis que les fédérations nationales multiplient les recours et les plaintes après certains matchs.

Bien qu’aucun élément tangible ne vienne étayer ces accusations, le climat se détériore à l’approche des phases éliminatoires.

Enquêtes américaines sur la fédération argentine

Comme si ce scandale sportif majeur ne suffisait pas, selon des informations de Fox News et La Nación, des agents du FBI et des procureurs fédéraux américains ont ouvert une enquête de grande envergure sur les opérations financières de la Fédération argentine de football, présidée par Claudio Tapia.

Les enquêteurs cherchent à comprendre comment plusieurs centaines de millions de dollars issus des contrats commerciaux de la fédération ont transité par le système bancaire américain.

Les autorités américaines cherchent désormais à établir si certaines de ces opérations constituent des infractions financières relevant de la compétence fédérale.

L’affaire dépasse désormais le cadre sportif : le ministère américain de la Justice s’est saisi du dossier alors que l’Argentine doit participer à la Coupe du monde 2026 sur le sol américain, ce qui amplifie considérablement l’impact médiatique de cette révélation.

Selon Fox News et La Nación, les enquêteurs ont déjà commencé à interroger plusieurs témoins.

Les enquêteurs examinent avec soin les flux financiers ayant transité par plusieurs banques américaines afin de détecter d’éventuelles irrégularités.

Selon certaines sources, les procureurs envisageraient d’interroger d’anciens responsables du gouvernement argentin de Javier Milei, qui auraient pu avoir accès à des informations sensibles concernant ces transactions.

L’objectif des autorités américaines est de vérifier si certaines de ces opérations constituent des infractions financières relevant de leur juridiction.

Des documents publiés par le journal « La Nación » évoquent des sommes colossales : l’une des sociétés aurait géré pas moins de 260 millions de dollars issus des activités internationales de la Fédération argentine de football.

Les enquêteurs s’intéressent tout particulièrement à plusieurs dizaines de millions de dollars dont la destination finale n’est pas précisée dans les documents bancaires examinés.

Les virements effectués au profit de diverses sociétés sont par ailleurs passés au crible par le ministère de la Justice et le FBI, qui doivent décider s’ils ouvrent une enquête pénale pour corruption et blanchiment de capitaux.

Tollé autour de la Coupe du monde

Aucune condamnation n’a encore été prononcée et la présomption d’innocence s’applique. Toutefois, le simple fait que le FBI mène des investigations en plein Mondial provoque un tollé dans le monde du football, d’autant plus que la délégation argentine se trouve actuellement aux États-Unis.

Alors que l’Argentine est déjà au cœur d’une polémique arbitrale, ce scandale financier accentue les critiques contre sa direction du football et nourrit un climat de défiance qui ne cesse de s’amplifier autour de l’édition 2026.