Le bilan prometteur de la détection à Paris pour les "oubliés" des centres de formation

Le lundi 10 juin dernier, une détection de jeunes joueurs non conservés en centre de formation était organisée. Certains ont pu décrocher un essai.

Oubliés des centres de formation, plusieurs jeunes joueurs étaient rassemblés à Paris le 10 juin dernier pour une journée de détection organisée grâce à l'application BALLIN. La Startup française spécialisée dans l’analyse vidéo compte parmi ses mécènes Mario Lemina ou encore Xavier Niel.

Ainsi, 80 jeunes joueurs en quête d'une seconde chance ont pu s'exprimer sous le regard de recruteurs de gros clubs européens comme , l' et la notamment. Ces jeunes venaient avant tout d'Île-de- et des meilleurs clubs de la région : Montrouge FC, Sarcelles AAS ou encore l'US Torcy.

Quatre essais décrochés

En tout, 12 jeunes ont tapé dans l'oeil des recruteurs et quatre d'entre eux ont pu décrocher des essais en et en : Marwan (USM Montargis) à Pescara Calcio, Theo (FC Montrouge) à Benevento Calcio, Adame (FC Gobelins, Paris) à Benevento Calcio et Eliott, non conservé au à . BALLIN a suivi ces jeunes dans leurs nouvelles aventures. Ils ont passé entre cinq et dix jours à l'essai dans ces clubs.

Ces détections qui offrent une nouvelle chance aux éléments non conservés dans les centres de formation des clubs français seront reproduites dès le mois d'octobre, à Paris, et d'autres villes françaises. De quoi motiver les jeunes joueurs démotivés à ne pas perdre espoir en vue d'une carrière professionnelle.