Le bilan catastrophique de l'OM contre le PSG en Coupe de France

L'Olympique de Marseille présente un bien triste bilan face au PSG en Coupe de France avant leur prochain affrontement dans la compétition.

Ce sera l'affiche des huitièmes de finale de Coupe de France, l'Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain, vainqueur de l'US Pays de Cassel (7-0) lundi soir, au Stade Vélodrome le 8 février. Un choc qui promet des étincelles entre le troisième de Ligue 1 et son leader. Et si les Olympiens sont en grande forme avec 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues, leur bilan face au club de la capitale dans la compétition a de quoi les refroidir.

Une victoire en 13 rencontres pour l'OM

Au total, les deux éternels rivaux se sont affrontés à 13 reprises en Coupe de France, avec un bilan largement en faveur des Parisiens. En effet, l'OM n'a éliminé qu'une fois le PSG en Coupe de France, c'était lors de la saison 1990-1991 sur le score de 2-0. Pour le reste, le bilan est d'un nul en 1975 (les matches se jouaient au format aller-retour) et de... 11 victoires parisiennes.

Depuis 1991, Paris en est à huit victoires consécutives face à son rival avec notamment deux prolongations et une séance de tirs au but. On y retrouve deux finales remportées par ces derniers en 2006 (2-1) et 2016 (4-2) et un cinglant 3-0 pour le dernier duel de Coupe en 2018. Forts de leur récente forme, les hommes d'Igor Tudor pourront également compter sur le soutien de leur public pour tenter de renverser enfin cette tendance et de continuer à rêver d'enfin gagner un trophée, après bientôt 11 ans de disette.