Les mouvements du Real Betis se sont accélérés ces derniers jours sur le marché des transferts, le club andalou cherchant à réorganiser ses priorités en fonction des besoins de son entraîneur Manuel Pellegrini pour la nouvelle saison.

Le site marocain Hesport rapporte, en citant le journal Mundo Deportivo, que le Betis a décidé de clore le dossier d'un transfert définitif d'Amrabat à l'issue de son prêt en provenance du club turc de Fenerbahçe, malgré la conviction de l'entraîneur Manuel Pellegrini quant à ses qualités, en raison de l'insistance du club turc à obtenir une compensation financière élevée, en plus du salaire important que perçoit le milieu de terrain marocain.

Cette décision a poussé la direction du club espagnol à changer de cible et à recruter le milieu de terrain uruguayen Facundo Bernal (21 ans) pour 9,5 millions d'euros, après que le jeune joueur a gagné la confiance de Pellegrini et affiché de bonnes prestations durant la préparation de la nouvelle saison.

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Dans le même temps, le Betis poursuit sa quête d'un nouvel attaquant, ses options offensives se limitant au Colombien Cucho Hernández. Le club travaille également au retour de Dani Ceballos, mais la finalisation de cette opération reste conditionnée à la libération d'une marge dans la masse salariale par le départ de l'un des joueurs, comme Giovani Lo Celso ou Nelson Deossa, ainsi qu'à l'accord de Pellegrini.

Le journal ajoute que le marché des transferts du Betis pourrait connaître d'autres mouvements si plusieurs de ses joueurs venaient à partir dans les prochaines semaines, à commencer par le défenseur Natan et l'ailier marocain Abdessamad Ezzalzouli, qui continue d'attirer l'intérêt de plusieurs clubs, ce qui pourrait offrir à la direction une marge pour conclure de nouvelles transactions avant la clôture du mercato.

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