Le Betis n'autorisera Amrabat à rejoindre la sélection marocaine que dans un seul cas !

La direction du club espagnol Real Betis s'active pour régler l'avenir de la star marocaine Sofiane Amrabat, dont le prêt en provenance du club turc Fenerbahçe expire en juin prochain, date qui déterminera si le joueur restera en Andalousie ou s'il se lancera dans une nouvelle aventure.

Selon le journal espagnol « AS », Betis a placé le dossier Amrabat en tête de ses priorités avant l'ouverture du mercato estival. Le club a en effet l'intention de présenter une offre officielle pour racheter définitivement son contrat à Fenerbahçe, le joueur ayant prouvé sa valeur en tant que pilier de l'équipe.

La direction de Betis considère qu'Amrabat est devenu le véritable leader dans le vestiaire, grâce à sa forte personnalité et à son influence évidente sur ses coéquipiers, ce qui a poussé le club à être déterminé à le garder à tout prix.

Cependant, le facteur décisif dans l’accélération des négociations est l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La direction craint en effet que les performances du joueur avec la sélection marocaine lors de ce tournoi ne fassent grimper sa valeur marchande de manière significative, ce qui rendrait sa signature ultérieure plus difficile.

Selon certaines informations, le Real Betis n'a pas l'intention de laisser Amrabat rejoindre le camp des « Lions de l'Atlas » pour préparer la Coupe du monde avant que le transfert ne soit entièrement finalisé.

Le club a déjà pris contact directement avec le joueur et son agent, et a obtenu un accord de principe pour poursuivre les négociations avec Fenerbahçe.

Des sources proches du club andalou affirment que l'annonce officielle du transfert pourrait avoir lieu dans les prochains jours, si un accord définitif est trouvé sur les détails financiers, afin que le Real Betis puisse s'assurer de conserver l'un de ses meilleurs joueurs avant qu'il ne soit happé par l'attrait de la Coupe du monde.