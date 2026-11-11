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La légende du Real Madrid Raul Gonzalez a été officiellement présentée comme le nouvel entraîneur du Real Oviedo, club de Segunda División. L’ancien attaquant emblématique a exprimé une immense fierté et un grand enthousiasme à l’idée de prendre ses fonctions, avec un objectif clair : obtenir la montée en Liga.

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Raul entame un nouveau chapitre d’entraîneur au Real Oviedo

L’icône du Real Madrid Raul Gonzalez a officiellement pris ses fonctions d’entraîneur du Real Oviedo, club de deuxième division espagnole, en dirigeant sa première séance d’entraînement à El Requexón avant sa présentation officielle au stade Carlos Tartiere. Accompagné du directeur sportif David Fernández, l’ancien attaquant de légende a parlé avec passion de ce nouveau défi.

Raul succède à Julian Calero, limogé, et prend les rênes d’un projet soutenu par des propriétaires ambitieux et des supporters passionnés.

Dès son arrivée, le nouvel entraîneur a affiché sans ambiguïté son objectif ultime : ramener Oviedo dans l’élite du football espagnol.

La montée en Liga en ligne de mire

Lors de sa présentation officielle devant les médias, Raul a souligné qu’un club de l’envergure et de la tradition d’Oviedo devait constamment viser le plus haut niveau.

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« En étant au Real Oviedo, l’objectif ne peut être autre que de jouer en première division », a affirmé Raul.

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Expliquant ce qui l’avait convaincu d’accepter le poste malgré d’autres propositions, il a ajouté : « J’ai eu des contacts avec d’autres clubs, mais ces propriétaires m’ont convaincu. Ils sont sérieux, aident la ville depuis un certain temps, disposent d’un complexe sportif en développement et jouent un rôle clé dans la poursuite de la croissance. J’ai trouvé des personnes au sein de la direction sportive et de la direction générale, j’ai parlé avec Cazorla, avec César, et j’ai le sentiment que c’est un endroit où je peux faire ce que je veux. »

Une identité offensive nourrie par son expérience de leader

Raul a exposé sa vision tactique, insistant sur sa volonté de bâtir une équipe dynamique et agressive, proche des supporters du Carlos Tartiere.

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« Nous voulons créer une identité pour l’équipe, une équipe dans laquelle les supporters se reconnaissent, une équipe avec une forte identité, qui cherche à marquer », a expliqué Raul. « J’aime les équipes qui jouent vers l’avant, agressives, qui cherchent à marquer et qui savent défendre… Nous essaierons d’être bien placés et nous nous battrons pour atteindre notre objectif. »

Évoquant l’influence de sa brillante carrière de joueur et de son expérience de leader sur sa manière d’entraîner, il a déclaré : « Nous avons eu la chance d’être au Real Madrid, d’être capitaine, d’aider de nombreux coéquipiers. Il y a des similitudes, quelques nuances, et cette expérience nous aide à comprendre les footballeurs. »

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Un premier test imminent, sans se projeter au Real Madrid

Avec seulement quelques séances d’entraînement pour se préparer, Raul fera ses débuts comme entraîneur ce samedi à domicile contre le Girona FC. Il devra toutefois se passer d’Enzo Perez, joueur international prêté au club.

Interrogé par les journalistes sur la possibilité que le poste à Oviedo soit une étape vers celui d’entraîneur de l’équipe première du Real Madrid, Raul a écarté toute spéculation.

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« Est-ce que je me vois au Real Madrid à l’avenir ? Je me vois rester ici. C’est ici qu’on m’a donné cette occasion et qu’on m’a accordé sa confiance. Et je suis très heureux. Je n’arrête pas de sourire ; c’est un privilège pour moi d’aller entraîner cette équipe chaque jour », a-t-il conclu.